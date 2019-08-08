Son Dakika Haberleri: Eylem hazırlığındayken yakalanan DEAŞ'lının davası
Son Dakika Güncel Haber

Eylem hazırlığındayken yakalanan DEAŞ'lının davası

1 saat önce

Kayseri'de yılbaşında eylem planladığı ve terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi.

Eylem hazırlığındayken yakalanan DEAŞ'lının davası, System.String[]
Kayseri'de yılbaşında eylem planladığı ve terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi.
4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Murat Yerlikaya ve avukatı hazır bulundu.
Sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair Adli Tıp Kurumundan beklenen raporun gelmediğini belirten mahkeme başkanının, cep telefonunda ele geçirilen teröristlerin çatışma bölgelerindeki görüntülerini sorması üzerine Yerlikaya, daha önce cezaevinde kaldığı dönemde hafızasını yitirdiğini öne sürdü.
Telefonunda ele geçirilen görüntülerden sadece birini hatırladığını iddia eden Yerlikaya, görüntülerin Arapça olduğunu, kendisinin ise Arapça bilmediğini savundu.
Mahkeme başkanının, önceki celse duruşmada, "siz tağutsunuz" dediğini hatırlatması üzerine sanık Yerlikaya, "Hastalandığım zaman aşırı dinci oluyorum. O nedenle demiş olabilirim. 8 aydır tutukluyum, tahliyemi ve beraatimi istiyorum." diye konuştu.
Sanığın tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme heyeti, sağlık raporunun beklenmesi ve diğer eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 21 Kasım'a erteledi.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Fransa'dan Türkiye'ye gelen ve Kayseri'de yılbaşı etkinliklerinde eylem hazırlığında olabileceği değerlendirilen, silahlı terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen Murat Yerlikaya'yı 1 Ocak'ta düzenlenen operasyonda gözaltına almıştı.

Sevk edildiği adli makamlarca tutuklanan zanlının ikametinde elde edilen dijital materyallerde, örgütsel fotoğraflar bulunmuştu.
Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 12:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'nin olası Suriye operasyonu PKK'yı telaşlandırdı: DEAŞ'ı öne sürdüler
Bahçeli: Güvenli bölge, terör örgütü PKK/YPG'nin güvenliğini değil, Türkiye'nin güvenliğini muhafaza etmelidir Denizli'de 4.2 ve 6.0 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi Bahçeli'den, Babacan'ın "Parti çalışmasını başlattık" açıklamasına ilk yorum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 14:47:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eylem hazırlığındayken yakalanan DEAŞ'lının davası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]