Eylem hazırlığındayken yakalanan PKK'lı terörist tutuklandı - Son Dakika

Eylem hazırlığındayken yakalanan PKK'lı terörist tutuklandı

Yunanistan üzerinden yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaparak eylem için Mersin'e geldiği belirlenen ve gizlendiği hücre evinde yakalanan PKK'lı terörist, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

MERSİN - Yunanistan üzerinden yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaparak eylem için Mersin'e geldiği belirlenen ve gizlendiği hücre evinde yakalanan PKK'lı terörist, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, terör örgütünün yurt dışındaki kamplarında eğitim gören bir örgüt mensubunun eylemsel faaliyetlerde bulunmak üzere Mersin'e geldiği belirlendi. Yunanistan üzerinden Türkiye'ye yasa dışı yollardan giriş yapan Z.K. adlı şüphelinin Mersin'de gizlendiği hücre evini tespit eden ekipler, adrese operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, Z.K. adlı şüpheliyle birlikte milis işbirlikçisi A.G. gözaltına alındı. Devam eden çalışmalarda ise, biri İstanbul Başakşehir HDP ilçe eş başkanının kızı Ş.K. olmak üzere toplam 2 kişi daha gözaltına alındı.

Daha önce de İran sınırında yakalanmış

Yapılan detaylı incelemede Z.K. isimli şahsın daha önce de örgütün kırsal alanına katılmak isterken İran sınırında yakalandığı, son olarak kaçak yollardan Yunanistan'a geçtiği ve aldığı eğitimlerden sonra Mersin'e geldiği belirlendi. Ayrıca dijital malzemelerinin incelemesinde Yunanistan'da örgüt mensuplarıyla irtibatları tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan Z.K. tutuklanırken, M.G., Ş.K. ve A.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.