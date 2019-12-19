Eylem hazırlığındayken yakalandığı iddiasıyla yargılanan DEAŞ zanlısına beraat - Son Dakika

Kayseri'de yılbaşında eylem planladığı ve terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan sanık beraat etti.

4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Murat Yerlikaya ve avukatı hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, sanığın akıl sağlığının yerinde olduğuna dair raporun Adli Tıp Kurumundan geldiğini söyledi.

Savcı mütalaasında, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Yerlikaya ise cep telefonuna "Telegram" programını yüklediğini, buradan haberlere baktığını, telefonunda bulunan DEAŞ'a ait görüntülerin bundan kaynaklı olabileceğini öne sürdü.

Örgüt ile hiçbir bağı olmadığını öne süren sanık Yerlikaya, "Çok hastayım. Hastalanınca ne dediğimi bilmiyorum. Her şeyi söylüyorum, 'tağut' diyorum. DEAŞ ile hiçbir alakam yok. Kafa kesmeye karşıyım. Beni kimin ihbar ettiğini bilmiyorum. Fransa'da ailemle tartıştım, eşimden boşandım. Sevenim az, sevmeyenim çok." diye konuştu.

Sanık avukatı da müvekkilinin 31 Aralık 2018'de Fransa'dan kim tarafından atıldığı belli olmayan bir e-posta dolayısıyla yargılandığını ve masum olduğunu iddia ederek, tahliyesini ve beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan sanığın beraatine karar verdi.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Fransa'dan Türkiye'ye gelen ve Kayseri'de yılbaşı etkinliklerinde eylem hazırlığında olabileceği değerlendirilen, silahlı terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen Murat Yerlikaya'yı 1 Ocak'ta düzenlenen operasyonla gözaltına almıştı.



Sevk edildiği adli makamlarca tutuklanan zanlının ikametinde elde edilen dijital materyallerde örgütsel fotoğraflar bulunmuştu.



Cep telefonunda teröristlerin çatışma bölgelerindeki görüntüleri ele geçirilen sanık, mahkemedeki savunmasında cezaevinde kaldığı dönemde hafızasını yitirdiğini öne sürmüştü.