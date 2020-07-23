Eylem'i özel ekip, 100'den fazla kamera kaydını izleyip, 30 kişiyi sorgulayarak bulmuş - Son Dakika

İZMİR'in Menemen ilçesindeki evinden, annesinin yaşadığı Manisa'ya gitmek için çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 16 yaşındaki Eylem H.'nin bulunmasındaki detaylar ortaya çıktı. Polisin, Eylem'i bulmak için 100'den fazla kamera kaydını inceleyip, 30'dan fazla kişiyi sorguladığı öğrenildi.

21 Temmuz Salı günü, babasıyla tartıştıktan sonra Manisa'da yaşayan annesinin yanına gitmek için evden ayrılan Eylem H. kayboldu. Ailenin şikayeti üzerine harekete geçen Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri, Eylem'in Manisa'nın Yunusemre ilçesinde görüldüğünü belirledi. Oluşturulan özel ekip, Eylem H.'nin son olarak Manisa merkezde görüldüğünü saptadı. İl Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen çalışma sonunda, Eylem H. dün saat 17.00 sıralarında, İzmir'in Menemen ilçesinde, beraberinde erkek arkadaşı E.Y. (19) ile birlikte bir parkta bulundu.

Polis, Eylem H.'yi bulmak için 100'den fazla güvenlik kamerasını inceledi, aile ve akrabalar ile arkadaşların bilgisine başvurdu. Yapılan teknik takip ile Eylem'in erkek arkadaşı E.Y. (19) ile birlikte olduğu ortaya çıktı.ANNESİYLE BULUŞACAĞINI SANDIBu bilgi üzerine bu kez erkek arkadaş E.Y.'nin ailesi, arkadaşları ile akrabaları sorguya alındı. E.Y.'nin adı açıklanmayan annesi, oğlunun da kayıp olduğunu belirterek, kayıp başvurusunda bulundu.

Yaklaşık 21 saatte 30'u aşkın kişiyi sorgulayıp, 100 güvenlik kamerasına ait bin 200 dakikalık kamera kaydını inceleyen polis, İzmir'den Manisa'ya giden Eylem'in otobüsle İzmir'e döndüğünü ve buluştuğu erkek arkadaşı ile bir akrabasının evine gittiklerini tespit etti. İkilinin yerini tespit eden polis, Eylem H.'nin hayatını tehlikeye atmamak için E.Y.'nin annesinden oğluna, telefonla arayıp, buluşmak için randevu vermesini istedi. Anne de oğlunu arayıp, buluşmak istediğini söyledi. Annesini kırmayan E.Y. ile parkla gelen Eylem H. bulundu. E.Y., gözaltına alınırken, Eylem H. Çocuk Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.