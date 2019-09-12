Son Dakika Haberleri: Eylem yapan ailelerle HDP'liler arasında gerginlik
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Eylem yapan ailelerle HDP'liler arasında gerginlik

28 dakika önce

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemine gerçekleştiren aileler ile HDP'liler arasında gerginlik çıktı.

Eylem yapan ailelerle HDP'liler arasında gerginlik, System.String[]

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemine gerçekleştiren aileler ile HDP'liler arasında gerginlik çıktı. Gerginlik nedeni ile fenalaşan Remziye Akkoyun'a 112 ekipleri müdahale etti.


Diyarbakır'da kayıp çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ederek HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde toplanan ailelerin oturma eylemi devam ediyor. Eyleminin 10'uncu gününde HDP'liler ile oturma eylemine devam eden aileler arasında gerginlik yaşandı. Kısa süreli gerginlikte oğlu Azad'ın gelmesi için eyleme devam eden Remziye Akkoyun fenalaştı. Akkoyun'a ilk müdahale bölgede bulunan sağlık ekipleri tarafından yapıldı.


Müdahale sırasında Ağrı'dan oğlu Vahit Çur için eyleme katılan anne Necla Çur, HDP'lilere 'Çocuğumu verin' feryadı yürekleri dağladı. - DİYARBAKIR

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 02:49 Kaynak: İHA
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