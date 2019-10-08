Son Dakika Haberleri: Eylem yapan annelere destek için kars'tan yola çıktılar
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Eylem yapan annelere destek için kars'tan yola çıktılar

57 dakika önce

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttikleri çocuklarının bulunması için HDP önünde oturma eylemini sürdüren annelere destek vermek için Kars'tan bir grup gönüllü otobüsle yola çıktı.

Eylem yapan annelere destek için kars'tan yola çıktılar, System.String[]

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttikleri çocuklarının bulunması için HDP önünde oturma eylemini sürdüren annelere destek vermek için Kars'tan bir grup gönüllü otobüsle yola çıktı.
Kafkas Üniversitesi kampüs girişinde bir araya gelen gönüllüler, yola çıkmadan önce dua edip basın açıklaması yaptı. Grup adına konuşan İsmail Şan, annelere destek için yola çıktıklarını, onuna kadar annelerin yanında olacaklarını söyledi. Açıklamanın ardından gruptakiler otobüsle Diyarbakır'a doğru yola çıktı.


Diyarbakır, Kars, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 10:11 Kaynak: DHA
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