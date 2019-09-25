Son Dakika Haberleri: Eylem yapan askeri öğrencilerin annelerine polis müdahalesi: 14 gözaltı
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Eylem yapan askeri öğrencilerin annelerine polis müdahalesi: 14 gözaltı

18 dakika önce

Müebbet hapis cezası alan ve kaybolan çocukları için Ankara'da Sakarya Caddesinde eylem yapan 14 anne, polis tarafından gözaltına alındı.

Müebbet hapis cezası alan ve kaybolan çocukları için Ankara'da Sakarya Caddesinde eylem yapan 14 anne, polis tarafından gözaltına alındı.

Eylem yapan askeri öğrencilerin annelerine polis müdahalesi: 14 gözaltı

Ankara, Polis, Anne, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 08:57 
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