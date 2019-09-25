Eylem yapan askeri öğrencilerin annelerine polis müdahalesi: 14 gözaltı
18 dakika önce
Müebbet hapis cezası alan ve kaybolan çocukları için Ankara'da Sakarya Caddesinde eylem yapan 14 anne, polis tarafından gözaltına alındı.
Müebbet hapis cezası alan ve kaybolan çocukları için Ankara'da Sakarya Caddesinde eylem yapan 14 anne, polis tarafından gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 08:57
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