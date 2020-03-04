Eylem yapan üniversiteliler hasarlı binalardan kurtuldu - Son Dakika
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Eylem yapan üniversiteliler hasarlı binalardan kurtuldu

7 saat önce

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Elazığ depremi sonrası zarar gören Karacasu Kampüsünde eğitim öğretim faaliyetlerinin durdurulduğunu, yaklaşık 6 bin öğrencinin Avşar Kampüsüne yerleştirildiğini söyledi.

Eylem yapan üniversiteliler hasarlı binalardan kurtuldu, System.String[]

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Elazığ depremi sonrası zarar gören Karacasu Kampüsünde eğitim öğretim faaliyetlerinin durdurulduğunu, yaklaşık 6 bin öğrencinin Avşar Kampüsüne yerleştirildiğini söyledi.


Rektör Prof. Dr. Can, Dulkadiroğlu ilçesinde yer alan Karacasu Kampüsünün depremde zarar gördüğünü belirterek, burada bulunan Teknik Meslek Yüksek Okulu ve Sosyal Bililer Meslek Yüksek Okulu ile ilgili ihale işlemleri tamamlandıktan sonra yeni binaların temellerinin Onikişubat ilçesindeki Avşar yerleşkesinde atılacağını vurguladı. Rektör Prof. Dr. Can, "İnşaatlarımızın tamamlanma süreçleri içerisinde yaklaşık 6 bin öğrencimiz eğitimlerini Avşar yerleşkesinde sürdürecek. Karacasu yerleşkemizde deprem riski minimum düzeyde olan tek katlı ve prefabrik yapılarda atölye dersi gören birkaç dersliklerin haricinde tüm bölümleri Avşar yerleşkesine taşıdık. Bu pazartesi itibariyle belirlenen fakülte binalarında eğitimler başlamıştır. Dolayısıyla riskli binalarda eğitim öğretim faaliyeti durdurulmuştur. Karacasu yerleşkesindeki 6 bin öğrencimiz her gün kötü rüyalar görerek sıkıntı içindeydiler. Biz burada huzur içindeyken onlar korku içinde olması bizleri üzüyordu. Karacasu yerleşkesini de, İstiklal Üniversitesi'ne verilmesi adına karar aldık" ifadelerini kullandı.


Elazığ depremi sonrası korku içinde eğitimlerine sürdürdüklerini ifade eden üniversite öğrencisi Amine Şahindere, "Depremden bu yana içimizde haliyle korku oluştu. Depremden sonra bizimle çok ilgilendiler ve bizi yeni binaya aldılar çok teşekkürler" diye konuştu.


Alperen Karakuş isimli bir başka öğrenci ise, "Elazığ depreminden sonra bizi korku salmıştı ve öğrencilerde ne yapacağını bilmediği halde kendi başınaydı. Emeği geçenlere teşekkür ederim" diye konuştu.


Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Karacasu Kampüsü binalarında çatlaklar nedeniyle öğrenciler eylem yapmış, eğitim görebilecekleri yeni binalar istemişti. - KAHRAMANMARAŞ

Sütçü İmam Üniversitesi, Karacasu, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 01:18 Kaynak: İHA
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