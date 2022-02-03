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Eylem yapılan fabrika önünde güvenlik önlemleri alındı - Son Dakika

Eylem yapılan fabrika önünde güvenlik önlemleri alındı

03.02.2022 13:59

Eylem yapılan fabrika önünde güvenlik önlemleri alındı Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bulunan Farplas fabrikasında işçilerin eylemi devam ederken, polis ekipleri fabrika önünde güvenlik önlemi aldı.

Eylem yapılan fabrika önünde güvenlik önlemleri alındı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bulunan Farplas fabrikasında işçilerin eylemi devam ederken, polis ekipleri fabrika önünde güvenlik önlemi aldı.

Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi içinde bulunan ve otomotiv parçaları üreten Fark Holding'e ait Farplas firmasında işçilerin eylemi devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde kendisini fabrika içerisine kapatıp, çatıya çıkarak eylem yapan 108 işçi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bugün de işçilerin fabrika önünde yeniden toplanacakları ve çadır kuracakları istihbaratını alan Çayırova Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, fabrika önünde güvenlik önlemi aldı. Bu kapsamda sabah erken saatlerden itibaren fabrika önüne çok sayıda çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Bölgede Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı da hazır olarak bekletiliyor.

Eylem yapılan fabrika önünde güvenlik önlemleri alındı
Eylem yapılan fabrika önünde güvenlik önlemleri alındı
Eylem yapılan fabrika önünde güvenlik önlemleri alındı
Eylem yapılan fabrika önünde güvenlik önlemleri alındı
Eylem yapılan fabrika önünde güvenlik önlemleri alındı
Eylem yapılan fabrika önünde güvenlik önlemleri alındı
Eylem yapılan fabrika önünde güvenlik önlemleri alındı
Eylem yapılan fabrika önünde güvenlik önlemleri alındı

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Fabrika, Kocaeli, Farplas, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eylem yapılan fabrika önünde güvenlik önlemleri alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eylem yapılan fabrika önünde güvenlik önlemleri alındı - Son Dakika
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