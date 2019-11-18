Eylemciler, Gürcistan parlamentosu önünde nöbette

Nispi temsil sistemini desteklemeyen iktidardaki Gürcü Hayali Partisi'ni protesto eden eylemciler, parlamento önündeki çadırlı eylemine devam ediyor. Eylemciler, milletvekillerinin parlamento binasına girişine izin vermedi.



Gürcistan'da 2020 yılından itibaren seçimlerin nispi temsil sistemine göre yapılmasını öngören değişiklik, iktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin desteklememesi üzerine parlamentodan geçmemişti. Gürcistan'a halk bir kez daha sokaklara çıkarak önce nispi temsil sistemini destekleyen ancak parlamentoda destek vermeyen Gürcü Hayali Partisi'ni protesto etti. Dün akşam saatlerinde parlamento binasına kilit vuran ve bina önünde çadır kuran eylemciler bugün de eylemini sürdürüyor. Gece boyunca parlamento binası önünde nöbet tutan eylemciler Milletvekili Revaz Arveladze'nin bu sabah parlamento binasına giriş yapmasını engelledi. Arveladze'yi hainlikle suçlayan eylemciler, "defol" sloganları attı.



Milletvekiline polis koruması



Milletvekili Merab Kvaraia da, Arveladze ile aynı kaderi paylaştı. Girişine eylemciler tarafından izin verilmeyen Kvaraia, çareyi polis ekiplerinin koruması ile bölgeyi terk etti. Milletvekili Zhorzholiani, parlamento binasına gelen ancak protestocuların binaya girişine izin vermediği üçüncü milletvekili oldu.



Bakanlıktan bildiri



Gürcistan İçişleri Bakanlığı, muhalefet liderleri ve protesto gösterilerinin organizatörlerine parlamento binasına girişini kapatmamaları çağrısında bulundu. Bakanlık, parlamento çalışanlarının engellenmesinin yasak olduğunu ifade eden bildiri yayınladı.



Öte yandan eylemciler, parlamento binası yakınlarındaki yollara barikat kurdu.



Gürcü Hayali Partisi Genel Sekreteri Kakha Kaladze, yeni seçim sistemine ilişkin yeni girişimlerin olmadığını dile getirerek seçimin mevcut yasalara uygun olarak gerçekleştirileceğini ifade etti. Kaladze, "2020 yılındaki seçimler karışık sistemle olacak. Seçimler, seçim sistemi tarafından değil halkın güveniyle kazanılır" dedi. Kaladze, karışıklığın devam etmesi halinde yetkililerin uygun bir yanıt vereceklerini de sözlerine ekledi. - TİFLİS