Son Dakika Haberleri: 'Eyleme değil, evlenmeye gidiyoruz'
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'Eyleme değil, evlenmeye gidiyoruz'

1 saat önce

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yaptıkları eylemlerle öne çıkan Çiftçiler Birliği, bu kez farklı bir etkinlikle gündeme geldi.

'Eyleme değil, evlenmeye gidiyoruz', System.String[]
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yaptıkları eylemlerle öne çıkan Çiftçiler Birliği, bu kez farklı bir etkinlikle gündeme geldi.

Çiftçiler Birliği Genel Sekreteri Yasemin Can, gelin aracı yapılan traktörü kullandı. Can'a, arkadaşları da traktörlerle eşlik etti.

Gürtan Toygar ile hayatını birleştiren Yasemin Can, traktörün önüne, "eyleme değil, evlenmeye gidiyoruz" pankartı astı. Çift, bu anı sosyal medya hesaplarında da paylaştı.

GELİN CAN: HAYALİMDİ

DHA'ya konuşan Yasemin Can, "Çiftçiler Birliği'nde 15 yıldır çalışıyorum. Evlendiğimde böyle bir gelin arabası olması hayalimdi. Eşim de çiftçi olunca hep eylemlere giderdik. Evlenmeye karar verince de traktörün yazısı böyle oldu" dedi.

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, Başbakanlık ve Tarım Bakanlığı'na traktörlerle girmeleriyle gündeme gelmişti.


Yasemin Can, Kıbrıs, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 02:57 Kaynak: DHA
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