Son Dakika Haberleri: Eyleme katılan aile sayısı 15' yükseldi
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Eyleme katılan aile sayısı 15' yükseldi

35 dakika önce

Diyarbakır'da ailelerin HDP önündeki oturma eylemine Hüsniye Kaya da katıldı.

Diyarbakır'da ailelerin HDP önündeki oturma eylemine Hüsniye Kaya da katıldı. Kaya, 5 yıl önce 14 yaşındayken Diyarbakır'da kaybolan kızı Mekiye (19) için HDP önünde oturma eylemine başladı. Hüsniye Kaya, PKK'lı teröristlerce kızına uyuşturucu verilerek Suriye'ye götürüldüğünü arkadaşlarından öğrendiğini söyledi.

EYLEME KATILAN AİLE SAYISI 15'E YÜKSELDİ

Diyarbakır'da ailelerin HDP önündeki oturma eylemine, Ayten ve Şadin Elhaman'ın da katılmasıyla sayı 15'e yükseldi. Elhaman çifti, 2 yıl önce kaybolan oğulları Bayram (21) için oturma eylemine başladı. Ayten Elhaman, 2 yıldır oğlunun gelebileceği ümidiyle sevdiği yemekleri yapıp, kıyafetlerini yıkayıp ütülediğini söyledi. Elhaman, Çocuğumun hiçbir siyasi bağlantısı yoktu. Bizi izliyorsan haber ver. Yaşayıp, yaşamadığını bilmiyoruz. 2 yıldır oğlumdan gelecek bir haber bekliyorum. Bir ümitle sevdiği yemekleri yapıyorum. Kıyafetlerini yıkayıp ütülüyorum dedi.

GAZETECİ-YAZARLAR ILE OYUNCU YENİLMEZ'DEN ZİYARET

Hüsniye Kaya ile birlikte 14'e yükselen aileler, bugün de İstanbul ve Ankara'dan gelen gazeteci ve yazarlar ile oyuncu Ahmet Yenilmez tarafından ziyaret edildi. Gazeteci- yazarlar ile oyuncu Yenilmez, ailelere karanfil verip desteklerini iletti.

Halkların Demokratik Partisi, Hüsniye Kaya, Diyarbakır, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 04:07 Kaynak: DHA
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