Eylemleri sonuç veren işçiler sendika başkanına konfetilerle teşekkür etti - Son Dakika

Bursa'nın Kestel ilçesinde otomotiv yan sanayi üretimi yapılan fabrikadan çıkartılan işçiler işverenle anlaştı. Yarın iş başı yapacak olan işçiler, sendika başkanına konfetilerle teşekkür etti.



Bursa'nın Kestel ilçesinde, otomotiv yan sanayi üretimi yapan fabrikada sendikaya üye oldukları için bazı arkadaşlarının işten çıkartıldığını ve mobbing uygulanmaya başlandığını iddia eden işçiler, şalter kapatıp eylem yapmıştı. Günlerce süren eyleme Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak ve diğer sendika üyeleri de destek vermişti. İşçilerin eylemleri işverene geri adım attırdı ve işten çıkartılan personel geri alındı. İşçiler, eylemleri boyunca kendilerine destek olan Türk Metal Sendikası üyelerine teşekkür içiçin Türk Metal Sendikası Tofaş Şube Başkanı Ömürlü Bayram'a konfetilerle teşekkür etti. Sendika önüne gelen işçiler sendika lehine sloganlar atarak işe dönmenin mutluluğunu yaşadı.



Türk Metal Sendikası Tofaş Şube Başkanı Ömürlü Bayram, "Kestel bölgesinde üretim yapan bir fabrikada çalışan arkadaşlarla Genel Başkanımız Pevrul Kavlak'ın desteğiyle hep birlikte sonuç aldık. Arkadaşların hepsinin emeğine sağlık. İnşallah iş barışı içerisinde fabrikada yarın itibariyle çalışıp üretim yapacağız ve ülke ekonomisine katkı sağlayamaya devam edeceğiz. Bugün buraya arkadaşlar gelmiş, hepsinin yüreğine, emeğine sağlık" dedi. - BURSA