Eylemlerini Sonlandıran Flormar İşçilerinden Kadınlara 8 Mart Mesajı: Asla Pes Etmeyin

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Gazeteci Abdurrahman Dilipak, 8 Mart'ı Kutlayanlara Küfür Etti

Bayraklı Belediyesi'nde En Düşük İşçinin Maaşı Yaklaşık 3 Bin 500 Lira Oldu