Son Dakika Haberleri: Eylemlerini Sonlandıran Flormar İşçilerinden Kadınlara 8 Mart Mesajı: Asla Pes Etmeyin

Eylemlerini Sonlandıran Flormar İşçilerinden Kadınlara 8 Mart Mesajı: Asla Pes Etmeyin

43 dakika önce

Eylemlerini sonlandıran Flormar işçilerinden kadınlara 8 Mart mesajı: Asla pes etmeyin.

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Eylemlerini sonlandıran Flormar işçilerinden kadınlara 8 Mart mesajı: Asla pes etmeyin
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 06:34 

Dünya
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