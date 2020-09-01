Eylül 2020 Dünya Gündemi - Son Dakika

Çin'de 2019'un sonlarında ortaya çıkmasının ardından dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili gelişmelerin yanı sıra Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenecek Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi ve Kovid-19 nedeniyle sanal ortamda yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul oturumları eylül ayının önemli gündem maddelerini oluşturuyor.

1 Eylül

ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi kayıtlarının açıklanması talebi Manhattan'daki mahkemede tartışılacak.

Kırgızistan'da eğitim ve öğretim yılı başlayacak. Kovid-19 nedeniyle sadece ilkokul öğrencileri ders başı yapacak.

2 Eylül

İtalya'da 77. Venedik Film Festivali başlayacak.

4 Eylül

ABD'nin başkenti Washington'da Kosova ile Sırbistan arasındaki diyaloğa ilişkin toplantı düzenlenecek.

Kırgızistan'da 4 Ekim'de yapılacak genel seçimler dolayısıyla siyasi partilerin seçim kampanyası başlayacak.

5 Eylül

Arnavutluk'ta Rahibe Teresa'nın Azize İlan Edilmesi Günü kutlanacak.

8 Eylül

Kuzey Makedonya'da bağımsızlık günü kutlanacak.

ABD Senatosu oturumlara başlayacak.

10 Eylül

ABD'de Kovid-19 salgını endişesi altında New York'ta okullar açılacak.

4 Eylül'de anaokullarının ve 7 Eylül'den itibaren ise diğer okulların açılacağı İspanya'da Kovid-19 önlemlerini yetersiz bulan öğretmenler, ülke genelinde greve gidecek.

11 Eylül

ABD'de 11 Eylül terör saldırılarını anma töreni düzenlenecek.

Kovid-19 salgını nedeniyle New York eyaletinde süren "acil durum" emri sona erecek.

Brüksel'de Avro Grubu Toplantısı düzenlenecek.

İspanya'da başta Barselona şehri olmak üzere Katalonya Millli Günü (Diada) dolayısıyla etkinlikler gerçekleştirilecek.

12 Eylül

İtalya'da 77. Venedik Film Festivali'nde büyük ödül "Altın Aslan" ve diğer ödüller sahiplerini bulacak.

İspanya 1. Futbol Ligi'nde 2021-2021 sezonu başlayacak.

15 Eylül

BM 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen Volkan Bozkır görevi devralacak.

ABD Başkanı Trump'ın, ABD'li bir firmaya satılması için Çinli teknoloji şirketi TikTok'a tanıdığı süre sona erecek.

16 Eylül

İspanya'da Kovid-19 önlemlerini yetersiz bulan öğrenciler, üç gün sürecek ders bırakma eylemi yapacak.

20 Eylül

ABD Başkanı Trump, Kovid-19 nedeniyle bu yıl sanal ortamda yapılacak BM 75. Genel Kurul oturumlarının ilk gününde konuşma yapacak.

İtalya'da iki gün sürecek çift kanatlı parlamentonun üst kanadı Senato ile alt kanat Temsilciler Meclisindeki parlamenter sayısını azaltmayı öngören anayasa değişikliği referandumu yapılacak.

Brüksel'de geleneksel olarak her yıl düzenlenen "Arabasız Gün" etkinliği düzenlenecek.

21 Eylül

Brüksel'de AB Tarım ve Balıkçılık Konseyi toplanacak.

22 Eylül

Kovid-19 nedeniyle bu yıl sanal ortamda yapılacak BM 75. Genel Kurul oturumları başlayacak.

Brüksel'de AB Genel İşler Konseyi toplanacak.

24 Eylül

Brüksel'de iki gün sürecek AB Liderler Zirvesi düzenlenecek.

Brüksel'de AB Dış İlişkiler Konseyi Toplantısı yapılacak.

25 Eylül

Brüksel'de AB Rekabet Konseyi Toplantısı gerçekleştirilecek.

28 Eylül

Brüksel'de AB Ulaşım, Telekomünikasyon ve Enerji Konseyi toplanacak.

29 Eylül

ABD Başkan adayları Trump ve Biden ilk kez canlı yayın tartışmasında kozlarını paylaşacak.

29 Eylül

Arnavutluk'ta Ulusal Kültürel Miras Günü kutlanacak.