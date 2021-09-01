Eylül 2021 Dünya Gündemi - Son Dakika

Eylül ayında gündemin öne çıkan maddeleri arasında ABD'nin Afganistan işgaline gerekçe gösterilen 11 Eylül saldırılarının yıl dönümü, 78. Venedik Uluslararası Film Festivali ve 76. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu önemli yer tutuyor.
Eylül ayında uluslararası gündemin öne çıkan bazı maddeleri şöyle:
1 Eylül
78. Venedik Uluslararası Film Festivali başlayacak.
İspanya'nın Valensiya kentinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı bir yıl ara verilen dev tahta kuklaların yakıldığı Las Fallas etkinliği düzenlenecek.
2 Eylül
Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı Slovenya'da gerçekleştirilecek.
5 Eylül
Uluslararası otomobil fuarı Münih'te açılacak.
Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde G20'nin Sağlık Bakanları Toplantısı Roma'da yapılacak.
8 Eylül
New York Moda Haftası başlayacak.
9 Eylül
Ukrayna'da, Yalta Avrupa Strateji Konferansı düzenlenecek.
11 Eylül
Bağımsızlık yanlısı girişimleriyle öne çıkan Katalonya özerk bölgesi, Katalan Ulusal Günü Diada'yı kutlayacak.
ABD'de 11 Eylül saldırılarının 20. yılı dolayısıyla anma töreni ve etkinlikler düzenlenecek.
17 Eylül
Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde G20'nin Tarım Bakanları Toplantısı Floransa kentinde yapılacak.
20 Eylül
Ukrayna'da, 15 ülkeden 6 bin askeri personelin katılacağı Rapid Trident Tatbikatı düzenlenecek.
21 Eylül
Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurul Görüşmeleri New York'ta başlayacak.
26 Eylül
Almanya'da genel seçimler yapılacak.
Kaynak: AA
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