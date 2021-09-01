Karesi Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunu' nun 20. ve 21. Maddeleri gereği, 2' nci Seçim Dönemi, 3' üncü Toplantı Yılına ait Eylül Ayı olağan toplantısını aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 02 Eylül 2021 Perşembe günü saat 19: 00' da Belediye Hizmet Binası 7. Katında bulunan Meclis Toplantı Salonunda yapacaktır.

Kaynak: Habermetre

Eylül, Tarım, imar, Toplum, Son Dakika

Son Dakika › Toplum › EYLÜL 2021 MECLİS GÜNDEMİ - Son Dakika

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