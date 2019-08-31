Eylül ayı 'çok sıcak' geçecek!
3 saat önce
Büyüme, enflasyon, bütçe ve ihracat rakamlarının takip edileceği eylülde, Yeni Ekonomi Programı'nın da açıklanması bekleniyor.
Büyüme, enflasyon, bütçe ve ihracat rakamlarının takip edileceği eylülde, Yeni Ekonomi Programı'nın da açıklanması bekleniyor. Merkez bankalarının faiz kararları ve verecekleri mesajlar da piyasaların odağında olacak...
Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 11:28
Miras davasında ortaya çıktı: Naim Süleymanoğlu'nun 13 madalyası kayıp E-spor fırtınası devam ediyor! Ayda 10 bin TL ile 20 bin TL kazanan var Merkez Bankası başkan yardımcıları belli oldu Sinem Kobal'ın annesi Nuray Kobal görüntüsüyle şaşırttı