Eylül ayı 'çok sıcak' geçecek!

Büyüme, enflasyon, bütçe ve ihracat rakamlarının takip edileceği eylülde, Yeni Ekonomi Programı'nın da açıklanması bekleniyor. Merkez bankalarının faiz kararları ve verecekleri mesajlar da piyasaların odağında olacak...

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