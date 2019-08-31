Son Dakika Haberleri: Eylül ayı 'çok sıcak' geçecek!
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Eylül ayı 'çok sıcak' geçecek!

3 saat önce

Büyüme, enflasyon, bütçe ve ihracat rakamlarının takip edileceği eylülde, Yeni Ekonomi Programı'nın da açıklanması bekleniyor.

Eylül ayı 'çok sıcak' geçecek!, System.String[]

Büyüme, enflasyon, bütçe ve ihracat rakamlarının takip edileceği eylülde, Yeni Ekonomi Programı'nın da açıklanması bekleniyor. Merkez bankalarının faiz kararları ve verecekleri mesajlar da piyasaların odağında olacak...

İhracat, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 11:28 
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