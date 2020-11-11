İhracatta değer yüzde 0.1, miktar yüzde 5.4 arttı - Son Dakika

İhracatta değer yüzde 0.1, miktar yüzde 5.4 arttı

11.11.2020 10:09
İhracatta değer yüzde 0.1, miktar yüzde 5.4 arttı, System.String[]

İhracat birim değer endeksi Eylül'de yıllık bazda yüzde 0.1 ve aynı dönemde ihracat miktar endeksi yüzde 5.4 arttı.

İhracat birim değer endeksi Eylül'de yıllık bazda yüzde 0.1 ve aynı dönemde ihracat miktar endeksi yüzde 5.4 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, aynı dönemde değer endeksi gıda, içecek ve tütünde yüzde 2.1, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1.6 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1.5 artarken, yakıtlarda yüzde 38.7 azaldı.

Miktar endeksi de aynı dönemde gıda, içecek ve tütünde yüzde 2.6, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 19.5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 7.8 artarken, yakıtlarda yüzde 20.5 azaldı.Bu dönemde ithalat birim değer endeksi yüzde 2.1 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 3.6 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1.6 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 8.1 ve yakıtlarda yüzde 29.5 azaldı. İthalat miktar endeksi de aynı dönemde yüzde 23.8 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 5.9 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 16.2, yakıtlarda yüzde 10.8 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 16.7 arttı.İthalat birim değer endeksi 2020 yılı üçüncü çeyrekte bir önceki yılın üçüncü çeyreğine göre yüzde 4.9 azalırken, ithalat miktar endeksi de aynı dönemde yüzde 16.5 arttı.İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan dış ticaret haddi de, 2019 Eylül ayındaki 103.7'den 2.3 puan artarak, 106'ya yükseldi. Dış ticaret haddi, üçüncü çeyrekte, geçen yılın aynı dönemine göre 5.1 puan artarak 108.7'ye yükseldi. (Grafik - Tablo)


İhracatta değer yüzde 0.1, miktar yüzde 5.4 arttı
İhracatta değer yüzde 0.1, miktar yüzde 5.4 arttı
İhracatta değer yüzde 0.1, miktar yüzde 5.4 arttı
İhracatta değer yüzde 0.1, miktar yüzde 5.4 arttı
İhracatta değer yüzde 0.1, miktar yüzde 5.4 arttı
İhracatta değer yüzde 0.1, miktar yüzde 5.4 arttı

Dış Ticaret, İhracat, Takvim, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi İhracatta değer yüzde 0.1, miktar yüzde 5.4 arttı - Son Dakika Ekonomi


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