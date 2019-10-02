Eylül ayı ihracat rakamları açıklandı
1 saat önce
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, eylül ayında ihracatın 15,2 milyar dolar; ithalatın ise 16,96 milyar dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, eylül ayında ihracatın 15,2 milyar dolar; ithalatın ise 16,96 milyar dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 12:01
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