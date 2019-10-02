Son Dakika Haberleri: Eylül ayı ihracat rakamları açıklandı
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Eylül ayı ihracat rakamları açıklandı

1 saat önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, eylül ayında ihracatın 15,2 milyar dolar; ithalatın ise 16,96 milyar dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı.

Eylül ayı ihracat rakamları açıklandı, System.String[]

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, eylül ayında ihracatın 15,2 milyar dolar; ithalatın ise 16,96 milyar dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı.

Ruhsar Pekcan, İhracat, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 12:01 
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Eylül'de ihracat 15,2 milyar dolar oldu
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