Son Dakika Haberleri: Eylül ayı ihracat rakamları açıklandı
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Eylül ayı ihracat rakamları açıklandı

55 dakika önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Eylül ayında ihracatımız geçen sene eylül ayındaki güçlü performansın üzerine çıkarak 15 milyar 220 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

Eylül ayı ihracat rakamları açıklandı, System.String[]

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Eylül ayında ihracatımız geçen sene eylül ayındaki güçlü performansın üzerine çıkarak 15 milyar 220 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir." dedi.

Eylül ayı ihracat rakamları, Mersin'de düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı.

Toplantıda konuşan Pekcan, geçen sene eylül ayında ihracatın yüzde 22,7'lik artışla en yüksek artışı gerçekleştirdiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bu sene onu yakaladık biraz da geçtik. Eylül ayı ihracat rakamımız 15 milyar 220 milyon dolar oldu. Bu rakam geçen ayki ihracat rakamımızın yüzde 15,7 üzerinde. İlk 9 aydaki ihracatımız da yüzde 2,56 artışla 132 milyar 505 milyon dolara ulaştı. Eylül ayında ithalatımız, yüzde 0,15 artışla 16 milyar 961 milyon dolar olmuştur. Geçen sene 9 ayda 52,5 milyar dolar olan dış ticaret açığımızın yüzde 68,8 gibi ciddi bir düşüşle 16,4 milyar dolara gerilemesi önemli."

Bakan Pekcan konuşmasında, Eximbank'ın, TL kredi faizlerini bugün itibarıyla yüzde 9,61'e çektiği müjdesini de verdi.

(Sürecek)

Ruhsar Pekcan, İhracat, Mersin, Eylül, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 12:32 Kaynak: AA
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