Son Dakika Haberleri: Eylül ayı İmalat PMI rakamları açıklandı
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Eylül ayı İmalat PMI rakamları açıklandı

1 saat önce

Türkiye'de imalat PMI Endeksi Eylül'de 50'ye yükseldi.

Eylül ayı İmalat PMI rakamları açıklandı, System.String[]

Türkiye'de imalat PMI Endeksi Eylül'de 50'ye yükseldi. Böylece faaliyet koşullarında 17 aydır süren yavaşlama eğilimi sona erdi.

Türkiye, Eylül, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 10:16 
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