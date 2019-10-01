Eylül ayı İmalat PMI rakamları açıklandı
1 saat önce
Türkiye'de imalat PMI Endeksi Eylül'de 50'ye yükseldi.
Türkiye'de imalat PMI Endeksi Eylül'de 50'ye yükseldi. Böylece faaliyet koşullarında 17 aydır süren yavaşlama eğilimi sona erdi.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 10:16
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