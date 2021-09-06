Üye Girişi
Eylül ayı meclis toplantısı; Belediye Meclis Salonu'nda yapıldı - Son Dakika

Eylül ayı meclis toplantısı; Belediye Meclis Salonu'nda yapıldı

06.09.2021 15:04
Eylül ayı meclis toplantısı; Belediye Meclis Salonu'nda yapıldı, System.String[]

Toplantının açılış konuşmasını yapan Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, 1 aylık bir Meclis toplantısı izin döneminden sonra yeniden bir arada olunduğunu ifade etti ve alınacak kararların Ferizli için hayırlı olmasını temenni etti.

Başkan Gündoğdu son zamanlarda ülkemizde yaşanan yangın ve sel felaketlerinde hayatını kaybeden vatandaşlara bir kez daha Allah'tan rahmet dilerken, bölge halkına geçmiş olsun dileklerini yineledi. 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılının hayırlara vesile olmasını dileyen Başkan Gündoğdu, öğrencilerin sağlıklı ortamda kaliteli eğitim almaları için gerekli tüm desteği vereceklerini ifade etti.

Temmuz ayı ve Ağustos ayı çalışmaları hakkında meclisi bilgilendiren Başkan Gündoğdu, ilçenin en işlek noktaları Halit Molla, Vatan, Ahmet Dülger, 19 Mayıs ve Şehit Hacı Uzun caddelerini kapsayan bölgede, yaklaşık 5 km'lik kaldırım çalışmalarının Sakarya Büyükşehir Belediyesi eliyle hızla devam ettiğini kaydederek, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'ye teşekkür etti. İlçenin birçok noktasında yol yapım, genişletme ve düzenleme çalışmaları yapıldığını da belirten Başkan Gündoğdu, "sürücülerimizin ve vatandaşlarımızın konforu için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Gündem

Gündemin 1'inci maddesinde görüşülen, Ferizli 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı notlarına ilave plan notu ile ilgili imar komisyon raporu oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin ikinci maddesinde görüşülen, Ferizli Asliye Hukuk Mahkemesinde Ferizli Belediyesi aleyhinde görülmekte olan davada 5393 sayılı belediye kanununun 8. Maddesinin (h) bendi gereğince belediye başkanına yetki verilmesi ile ilgili yazı işleri müdürlüğünün teklifi oybirliği ile hukuk komisyonuna sevk edildi.

3'üncü maddede Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde yürütülen Mekânsal Adres Kayıt Sistemi Veri Üretimi ve Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında Ferizli'nin mahallelerinde ismi bulunmayan cadde ve sokaklar olduğundan, ismi bulunmayan cadde ve sokaklara isim verilmesi ile ilgili imar ve şehircilik müdürlüğünün teklifi görüşülerek oybirliği ile hukuk komisyonuna sevk edildi.

4'üncü maddede Mülkiyeti Ferizli Belediyesi'ne ait 15 pafta 5658 parseldeki eski hastane binasının olduğu yerin 20 yıl süre ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bedelsiz tahsisinin yapılması ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi görüşüldü ve oybirliği ile kabul edildi.

Meclis gündeminin 5'inci ve son maddesinde ise Mülkiyeti Ferizli Belediyesi'ne ait olan Gölkent Mahallesi 5 pafta, 279 parsel, 7.410 m2 arsa, Nalköy Mahallesi F24C25A2B pafta, 124 ada, 67 parsel, 27.489,70 m2 tarla, Kaynarca İlçesi Gürpınar Mahallesi F24C25A2 pafta, 126 ada, 34 parsel 27.778,17 m2 tarla, Bakırlı Mahallesi 6 pafta 1/10 pay bulunan 2.700 m2 tarla vasıflı taşınmazların satışı için belediye başkanı ve encümene yetki verilmesi ile ilgili mali hizmetler müdürlüğünün teklifi oy çokluğu ile kabul edildi.

Başkan Gündoğdu, Belediye Meclisi'nin geride kalan 2 buçuk yıllık süre içerisinde çok başarılı ve birlik beraberlik içerisinde hizmet ettiğini ifade ederek, tüm meclis üyelerine teşekkür etti. Eylül ayı meclis toplantısı dilek ve temennilerin ardından sona erdi.

Hisarcık, Gündoğdu, Eylül, imar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Eylül ayı meclis toplantısı; Belediye Meclis Salonu'nda yapıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Besici kadının acı günü! Yangında telef olan 15 hayvanının başında gözyaşlarını tutamadı 15:30 Besici kadının acı günü! Yangında telef olan 15 hayvanının başında gözyaşlarını tutamadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınıfları dolaştığı esnada beyaz tahtaya not yazdı: Oku, düşün, uygula, neticelendir 15:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınıfları dolaştığı esnada beyaz tahtaya not yazdı: Oku, düşün, uygula, neticelendir Konya'da sarsan ölüm! Harman bekçiliği yapan genç, amcasıyla kaldığı konteynerde hayatını kaybetti 15:05 Konya'da sarsan ölüm! Harman bekçiliği yapan genç, amcasıyla kaldığı konteynerde hayatını kaybetti
Sünnet düğününde halay çekerken kalp krizi geçirdi! 68 yaşındaki müteahhit hayatını kaybetti 14:54 Sünnet düğününde halay çekerken kalp krizi geçirdi! 68 yaşındaki müteahhit hayatını kaybetti 7 kişinin yaşamını yitirdiği kazaya karışan minibüs şoförü olayla ilgili konuştu: Demek ki geçmemek gerekiyormuş 14:34 7 kişinin yaşamını yitirdiği kazaya karışan minibüs şoförü olayla ilgili konuştu: Demek ki geçmemek gerekiyormuş İBB, İstanbul'da metronun simgesinin değiştirilmesine tepki gösterdi: Ayrıştırmak hoş değil 14:28 İBB, İstanbul'da metronun simgesinin değiştirilmesine tepki gösterdi: Ayrıştırmak hoş değil
İstanbul'da metronun simgesi değişti, sosyal medya ikiye bölündü 13:59 İstanbul'da metronun simgesi değişti, sosyal medya ikiye bölündü Babasının tinerle yaktığı Amara, kimsesizler mezarlığına defnedildi 13:10 Babasının tinerle yaktığı Amara, kimsesizler mezarlığına defnedildi

Son Dakika Haberleri
15:26 Gine darbesi Liverpool'u vurdu! Ünlü yıldız Keita, maç için gittiği ülkesinde mahsur kaldı
15:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınıfları dolaştığı esnada beyaz tahtaya not yazdı: Oku, düşün, uygula, neticelendir
15:06 Jose Mourinho'dan Fatih Terim'e güldüren doğum günü mesajı: Kimse 68 olduğuna inanmaz
15:04 Konya'da sarsan ölüm! Harman bekçiliği yapan genç, amcasıyla kaldığı konteynerde hayatını kaybetti
14:55 Taliban, yetkili kabineyi tanıtmak için Türkiye'yi Afganistan'a davet etti
14:53 Sünnet düğününde halay çekerken kalp krizi geçirdi! 68 yaşındaki müteahhit hayatını kaybetti
14:42 Shota'dan 'Futbolcular çok kazanıyor' tartışmasına ilginç yorum: Zengin olsunlar ki kanser ilacı bulalım
14:30 31 Ağustos'ta babası Ferhan Şensoy'u kaybeden Müjgan Ferhan Şensoy, doğum yaptı
14:27 İBB, İstanbul'da metronun simgesinin değiştirilmesine tepki gösterdi: Ayrıştırmak hoş değil
14:21 Kerem Aktürkoğlu'nun babası yürek parçaladı! Sağlığı, Marcao yüzünden bozuldu
39 yıldır komada olan Fransa Milli Takım futbolcusu Pierre Adams, hayatını kaybetti 39 yıldır komada olan Fransa Milli Takım futbolcusu Pierre Adams, hayatını kaybetti         
15:37
Gine darbesi Liverpool'u vurdu! Ünlü yıldız Keita, maç için gittiği ülkesinde mahsur kaldı Gine darbesi Liverpool'u vurdu! Ünlü yıldız Keita, maç için gittiği ülkesinde mahsur kaldı         
15:26
Jose Mourinho'dan Fatih Terim'e güldüren doğum günü mesajı: Kimse 68 olduğuna inanmaz Jose Mourinho'dan Fatih Terim'e güldüren doğum günü mesajı: Kimse 68 olduğuna inanmaz         
15:07
Taliban, yetkili kabineyi tanıtmak için Türkiye'yi Afganistan'a davet etti Taliban, yetkili kabineyi tanıtmak için Türkiye'yi Afganistan'a davet etti         
14:55
Shota'dan 'Futbolcular çok kazanıyor' tartışmasına ilginç yorum: Zengin olsunlar ki kanser ilacı bulalım Shota'dan 'Futbolcular çok kazanıyor' tartışmasına ilginç yorum: Zengin olsunlar ki kanser ilacı bulalım         
14:43
31 Ağustos'ta babası Ferhan Şensoy'u kaybeden Müjgan Ferhan Şensoy, doğum yaptı 31 Ağustos'ta babası Ferhan Şensoy'u kaybeden Müjgan Ferhan Şensoy, doğum yaptı         
14:30
Kargocunun para karşılığı anlaştığı kadınları falakaya yatırdığı görüntüler ortaya çıktı Kargocunun para karşılığı anlaştığı kadınları falakaya yatırdığı görüntüler ortaya çıktı         
14:03
Kaddafi'nin oğlu Saadi Kaddafi Türkiye'ye geldi! İlk açıklamayı Haberler.com'a yaptı Kaddafi'nin oğlu Saadi Kaddafi Türkiye'ye geldi! İlk açıklamayı Haberler.com'a yaptı         
13:57
Emre Aşık'tan boşanan Yağmur Aşık, çocuklarının velayetini babaya veren hakime tehditler savurdu: Seni koltuğundan indireceğim Emre Aşık'tan boşanan Yağmur Aşık, çocuklarının velayetini babaya veren hakime tehditler savurdu: Seni koltuğundan indireceğim         
12:15
Ünlü mobilya şirketi Ikea, dünya genelinde 100 binden fazla şoför alacak Ünlü mobilya şirketi Ikea, dünya genelinde 100 binden fazla şoför alacak         
12:03
Necati Şaşmaz'ın ses kaydı ortaya çıktı: Ben seçilmiş kişiyim Necati Şaşmaz'ın ses kaydı ortaya çıktı: Ben seçilmiş kişiyim         
11:53
Başakşehir'den bomba transfer! Ünlü yıldız James Rodriguez, yarın İstanbul'da Başakşehir'den bomba transfer! Ünlü yıldız James Rodriguez, yarın İstanbul'da         
11:47
Bir annenin uyuşturucu operasyonu! Oğlunun gitarına gizlediği kamerayla gerçeği ortaya çıkardı Bir annenin uyuşturucu operasyonu! Oğlunun gitarına gizlediği kamerayla gerçeği ortaya çıkardı         
11:35
Cenk Tosun, 18 milyon TL'ye aldığı evin dekorasyonuna 15 milyon TL harcadı Cenk Tosun, 18 milyon TL'ye aldığı evin dekorasyonuna 15 milyon TL harcadı         
11:17
Mehmet Ali Erbil, yeni aşkıyla görüntülendi! Sevgilisi, kendisinden 40 yaş küçük Mehmet Ali Erbil, yeni aşkıyla görüntülendi! Sevgilisi, kendisinden 40 yaş küçük         
11:09
Ünlü iş insanının oğlunun bademcik ameliyatı sonrası küçük dilini kestiler Ünlü iş insanının oğlunun bademcik ameliyatı sonrası küçük dilini kestiler         
09:38
Salih Bademci, İlk ve Son filmdeki sevişme sahnelerini anlattı Salih Bademci, İlk ve Son filmdeki sevişme sahnelerini anlattı         
09:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2021 15:40:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Eylül ayı meclis toplantısı; Belediye Meclis Salonu'nda yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement