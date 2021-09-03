Eylül Ayı Meclis toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

Pandemi tedbirleri kapsamında Meclis toplantısına izleyicinin kabul edilmediği toplantıda Belediye Meclisi üyesi Mitat Bulut mazereti nedeniyle izinli sayıldı.

Toplantının açış konuşmasını yapan Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, 1 aylık bir Meclis toplantısı izin döneminden sonra yeniden birarada olunduğunu ifade etti ve alınacak kararların Keşan için hayırlı olmasını diledi.

Toplantıda daha sonra gündeme İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün norm kadro değişikliği ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün plan tadilatlarını içeren maddeleri ilave edildi.

Daha sonra belirlenen gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nun Ankara temasları kapsamında Keşan'a kazandırılan ve ilçenin muhtelif cadde ve sokaklarında tretuvar yapımı işinde kullanılmak üzere 500 bin TL tutarındaki İller Bankası tarafından verilen hibenin kabul edilmesi maddesi oybirliği ile kabul edildi.

Belediye Başkanı Helvacıoğlu söz konusu hibenin İzzetiye Mahallesi ve Özgün Yapı'da kullanılacağını ifade etti.

Toplantıda daha sonra Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından gönderilen 5.000.000,00 TL tutarındaki hibenin kabul edilmesi ve harcanması için Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi maddesine geçildi.

Madde yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

Toplantı engelsiz yaşam alanı projesinin yapılması ve yaptırılması için Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'na yetki verilmesi hususu ele alınmasıyla sürdü.

Madde hakkında bilgi veren Helvacıoğlu, "Proje masamız ciddi çalışmalar gerçekleştiriyor. Keşan'ın önemli ihtiyaçlarından biri olan engelsiz yaşam merkezi oluşturulması projemizi Trakya Kalkınma Ajansı'na sunduk. Bu nokta; sadece park değil, eğitim, rehabilite, kurs, istihdam konularında sosyal bir donatı alanı olacak. 2 milyon 200 bin TL projenin bedeli. Kalkınma Ajansı 1,5 milyon TL hibe veriyor, kalan 700 bin TL'lik kısım ise belediyemiz tarafından karşılanacak.Merkez, Sosyal Hizmet Müdürlüğü önündeki boş alana yapılacak. 2 bin 200 metrekarelik bir alan. Projeyi hazırlayanlara, Trakya Kalkınma Ajansına desteği için teşekkür ederiz. Projemizin tamamlanmasının hemen ardından bir hayırseverimiz engelsiz toplu taşıma aracı taahhüdünde bulundu." dedi.

Grup başkanlarının madde ile ilgili görüş bildirmesinin ardından madde oy birliği ile kabul edildi.

Meclis toplantısı Bülent Denkçi tarafından verilen seracılık yolu ile Roman vatandaşları istihdam etme isimli projesinin görüşülmesiyle sürdü. Madde hakkında bilgi veren Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Belediyesi'nin halihazırda konuyla ilgili bir projesinin olduğunu, İzzetiye'de 17 dönümlük tarım alanında seracılık faaliyeti yürütüleceğini ve dilekçe ile projenin birleştirilerek ortak fayda sağlanacağını kaydetti. Madde oy birliği ile kabul edildi.

Meclis toplantısı "15/04/2021 tarih ve 2021/08 sayılı Meclis Kararında ilçemiz Gelibolu Caddesi, İzzetiye Mahallesi girişi, Zahireciler Caddesi asfalt çalışması iş programında değişiklik yapılmasından dolayı, Rasim Ergene Caddesi, Paşayiğit Caddesi, Necati İşcan Caddesi ve Millet Caddesi olarak değiştirilmesi ve bitüm alım işi için Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi" ile devam etti. Madde ile ilgili Fen İşleri Müdürü Erdi Kılıç'ın bilgi vermesinin ardından konuşan Mustafa Helvacıoğlu, Keşan içerisindeki mevcut yollarda yapılan kaldırım çalışmaları sonrasında kış şartlarında asfalt serimi konusunda sıkıntı yaşamamak amacıyla maddeyi meclise getirdiklerini anlattı ve şöyle dedi: "Karayollarından asfalt serimi konusunda ciddi bir destek alıyor ve iş birliği içerisinde çalışıyoruz. Keşan Belediyesi olarak sadece bitüm alıyoruz. Serim, işçilik ve malzeme Karayollarına ait. Bir iş birliği protokolümüz var. Bu kapsamda 4 kilometrelik bir yol yapılacak. Kış şartlarından olumsuz etkilenmemek için böyle değişikliğe ihtiyaç duyuldu." şeklinde konuştu. Madde oy birliği ile kabul edildi.

Toplantının devamında "Kent Kart Yönetmeliği" görüşüldü. Bilgi İşlem Müdürü Yasin Paçama'nın madde hakkında teknik bilgilendirmesinden sonra Mustafa Helvacıoğlu söz aldı. Helvacıoğlu, Keşan Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlamında çok önemli bir hizmeti daha hayata geçirdiğinin altını çizdi. Mustafa Helvacıoğlu, proje ile hem ihtiyaç sahiplerinin dertlerine derman olacaklarını hem de yerel esnafı destekleyeceklerini ifade ederek, kent kart sayesinde yardımların anlık olarak raporlanacağını, uygulanacak sistemi mevcut sisteme entegre edeceklerini kaydetti. Helvacıoğlu, "Sisteme ilerleyen süreçlerde kültürel aktivasyon sağlamayı hedefliyoruz. Örneğin atıkların toplanmasıyla, çevre bilinci oluşturulacak ve bu tip etkinlikler ile kartta puan birikecek, bu puanlar ile de tiyatro bileti alabilecekler. Kent kart şehir ekonomisine çok büyük katkı sağlayacak. Sosyal yardımların tümü kayıt altına alınacak. Alan ile veren el birbirini görmeyecek. Kent kartı önümüzdeki süreçte toplu taşıma sisteminde de kullanılacak. Engellisinden, yaşlısına, öğrencisinden dezavantajlı gruplara kadar herkes bu sistemin içine entegre edilebilecek." dedi. Konuşmaların ardından madde oy birliği ile plan ve bütçe komisyonuna gönderildi.

"S.S. 129 No'lu Paşayiğit Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifine ait araçlardan, Paşayiğit Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşlarımızın Toplu Taşıma Sisteminden daha verimli yaralanması ve meydana gelen aksaklık ve eksikliklerinin giderilmesi hususunun görüşülmesi" ve "S.S. 99 No'lu İzzetiye Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifine ait araçlardan, İzzetiye Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşlarımızın Toplu Taşıma Sisteminden daha verimli yaralanması ve meydana gelen aksaklık ve eksikliklerinin giderilmesi hususunun görüşülmesi" maddeleri hakkında Zabıta Müdürü Gökhan Yılmaz'ın bilgilendirmesinin ardından Belediye Başkanı Helvacıoğlu, sağlıklı bir toplu taşıma yapılması için bilimsel veriler ile hareket ettiklerini kaydetti. Daha sonra maddeler Ulaşım Komisyonuna havale edildi.

İzzetiye Mahallesi Zahireciler Caddesi (Bostanlık Mevkii) 1716 parsel taşınmazın bulunduğu bölgenin içkili yerler bölgesine alınması madde ise görüşülmek üzere İçkili Yerler Tespit Komisyonu'na oy birliği ile havale edildi.

Yazı İşleri Müdürlüğü'nün belediyedeki bürokratik işlemleri hızlandırmak için hazırladığı "İmza Yetkileri Yönergesi" oy birliği ile önümüzdeki ay yapılacak olan toplantıya ertelendi.

Meclis toplantısı "Mahalle isimleri ve sınırlarına ilişkin talebin görüşülmesi"yle sürdü. Madde hakkında söz alan Helvacıoğlu, "İspat Cami, Aşağı ve Yukarı Zaferiye mahallelerinde yaptığımız ziyaretlerde vatandaşımızdan gelen istekler doğrultusunda bu maddeyi meclisimize taşıdık. İspat Cami Mahallesi Edirne'nin 6 ilçesinden daha fazla nüfusa sahip. Cenaze yerlerinde dahi bazen anlaşmazlıklara düşülüyor. Bu Keşan'ın büyük sorunlarından biri haline gelmeye başladı. Aşağı ve Yukarı ibarelerini gözden geçirmek, İspat Cami'nin nüfus yoğunluğunu azaltmak için görüşmemiz gerektiğini düşünüyorum." Dedi. Grupların görüşlerini bildirmesinin ardından madde Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün de yer alacağı İmar Komisyonu'na havale edildi.

"Keşan (Edirne) Merkez 1. Etap İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı plan notu değişikliğinin görüşülmesi", "Keşan (Edirne) Kuzey Doğu Bölgesi 2. Etap İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı plan notu değişikliğinin görüşülmesi", "Keşan (Edirne) Kuzey-Batı ve Güney bölgeleri 3. Etap ilave ve revizyon uygulama plan notu değişikliğinin görüşülmesi", "Keşan (Edirne) Doğu bölgesi 4. Etap İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı plan notu değişikliğinin görüşülmesi" maddeleri İmar Komisyonu'nun raporu doğrultusunda oybirliği ile kabul edildi.

Belediye Meclis toplantısı, Belediye Meclis Üyesi Mehmet Selim Aras tarafından "Belediyemize sunulan 02.07.2021 tarih ve 9542 kayıt numaralı dilekçe ile Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bulunan park alanı ile 755 ada 1 numaralı parselde bulunan sosyal tesis alanına ilişkin değişik talebinin görüşülmesi" ile sürdü. Keşan'da taziye evi ve sosyal tesisler oluşturulmasını içeren madde oybirliği ile İmar Komisyonu'na havale edildi.

Seda Karagöz tarafından Belediyeye sunulan 16.08.2021 tarih ve 11607 sayılı dilekçe ile Yeni Mescit Mahallesi 1160 ada 19 parsel konut olan fonksiyonunun konut+ticaret olarak değiştirilmesi talebi, Ali Karakaş tarafından Belediyemize sunulan 09.08.2021 tarihli dilekçe ile Yukarı Zaferiye Mahallesi 189 Ada 68,69m2 19 numaralı parselleri ile mülkiyeti Keşan Belediyesi adına kayıtlı Aşağı Zaferiye Mahallesi 904 ada 429,00m2 2 numaralı parselin takas talebi, Necla Uybaş ve Muharrem Canbey tarafından Belediyemize sunulan 25.08.2021 tarihli dilekçe ile Orta Cami Mahallesi 532 ada park alanında kalan 9 parseldeki 3.002,65 m2'lik arsalarının Belediye mülkiyetinde kalan imarlı arsalar ile takas talebi oybirliği ile İmar Komisyonu'na havale edildi.

Meclis toplantısı "Belediyeye ait 1320 Ada 1 Parselde bulunan spor parkı yapılmak üzere 10 yıla kadar kiralama ihalesine çıkarılması yetkisinin Belediye Encümenine verilmesi hususunun görüşülmesi"yle sürdü. Madde hakkında bilgilendiren Helvacıoğlu, "Söz konusu alan üniversite ve yarı olimpik havuza çok yakın. Halkın spor yapması için uygun bir alan. Bu konuda Encümenimize yetki istiyoruz" dedi. Grupların görüşlerinin bildirmesinin ardından madde görüşülmek üzere oy birliği ile bir sonraki meclis toplantısına havale edildi.

Gündeme ilave edilen norm kadro değişikliklerini içeren madde ise oy birliği ile kabul edildi.

İmar Komisyon'undan gündeme ilave edilen Adliye Sarayı'nın bulunduğu alanın Ağır Ceza Mahkemelerini de içeren adli kampüse dönüştürülmesi hususu oy birliği ile bir sonraki meclis toplantısında havale edildi.

Dilek ve temennilerde söz alan Meclis Üyesi Volkan Keşan'a Engelsiz Yaşam Merkezi kazandırılmasını önemli bulduğunu ancak tüm Keşan'ın engellilere uygun hale getirilmesi için daha fazla çaba sarfedilmesi gerektiğini dile getirdi. Bunun üzerine söz alan Helvacıoğlu, Engelli Dostu Keşan hayaliyle çalıştıklarını adım adım Keşan'ın daha mutlu bir şehir haline geldiğini dile getirdi.

Meclis Üyesi Nehir Gergin de gündem maddeleri arasında yer alan ve İller Bankası ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından gönderilen hibelere dikkat çekerek, önemli rakamlar olduğunu dile getirerek, hibelerin Keşan'a kazandırılmasında çok önemli rolü olan Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'na teşekkür etti.

Bunun üzerine söz alan Helvacıoğlu, 50 milyon TL değerinde hibe kazandırma hedefinde olduklarını söyledi.

Ekim ayı meclis toplantısı 7 Ekim 2021'de Meclis Toplantı Salonu'nda saat 15.00'te gerçekleştirilecek.