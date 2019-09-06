Son Dakika Haberleri: Eylül ayı toplantıları sona erdi
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Eylül ayı toplantıları sona erdi

1 saat önce

Sivas İl Genel Meclisi Eylül ayı toplantıları bugün gerçekleştirilen 5. oturumla sona erdi.

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Sivas İl Genel Meclisi Eylül ayı toplantıları bugün gerçekleştirilen 5. oturumla sona erdi.


Hafta boyunca devam eden toplantılar, Meclis Başkanı Hakan Akkaş ve Meclis Birinci Başkan Vekili Fikret Doğruyol koordinesinde gerçekleştirildi. Oturumlarda birçok gündem maddesi İl Genel Meclisi üyeleri tarafından masaya yatırıldı.


Oturumlarda, DAP tarafından yürütülen 2019 yılı "DAP Bölgesinde Okuma Kültürünün Geliştirilmesi Projesi" kapsamında Sivas İl Özel İdaresi adına "Dünyanın Bilgisi Köylerimizde Projesi" ve 2019 yılı Hayvancılık Altyapısının Geliştirilmesi Programı kapsamında "Sivas Canlı Hayvan Pazarı Projesi" başlıklı proje başvurularında bulunulmasına, kabulleri halinde uygulanmasına, eş finansman sağlanmasına ve imza yetkisi verilmesine karar verildi.


Öte yandan İl Genel Meclisi Eylül ayı toplantılarında, Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İçişleri Komisyonu, Araştırma ve İnceleme Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarım ve Orman Komisyonu ve Sanayi Ticaret ve Turizm Komisyonlarına havale edilen konuları görüşerek karara bağlandı.


Eylül ayı yerel parlamento toplantıları, meclis üyelerinin dilek ve temennileri ile sona erdi. - SİVAS

Meclis Başkanı, Sivas, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 05:52 Kaynak: İHA
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