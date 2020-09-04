Eylül ayı yaşlı ve engelli aylıkları bugün yatırılmaya başlıyor - Son Dakika

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, eylül ayı yaşlı ve engelli aylıklarının bugün itibarıyla vatandaşların hesaplarına yatırılmaya başlanacağını bildirdi.

Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, eylül ayı engelli ve yaşlı aylıklarından 1,4 milyon vatandaşın faydalanacağını, bu kapsamda toplamda 991 milyon lira ödeme gerçekleştireceklerini açıkladı.

Evde bakım hizmeti ödemeleri yarın başlayacak

Evde bakım hizmeti ödemelerinden de 534 bin engelli vatandaşın yararlanacağını belirten Selçuk, bu kapsamda toplam 825 milyon lira ödeme yapılacağını ifade etti.

Yaşlı ve engelli aylıklarının ödemelerin 4-9 Eylül tarihlerinde PTT aracılığıyla yapıldığını, talep edilmesi halinde aylıkların hanelere teslim edildiğini hatırlatan Selçuk, evde bakım ödemelerinin de 5 Eylül itibarıyla gerçekleşmeye başlayacağını kaydetti.

Bakan Selçuk, ödemelerin tüm engelli ve yaşlı vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.