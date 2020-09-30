"Eylül ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerini 8-9 Ekim'de yapacağız" - Son Dakika

"Eylül ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerini 8-9 Ekim'de yapacağız"
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Eylül ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 8-9 Ekim'de yapılacağını duyurdu.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Eylül ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 8-9 Ekim'de yapılacağını duyurdu.
Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını bildiren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla yapılacağını yineledi. Bakan Selçuk, "Ücretsiz izne ayrılan çalışanlarımızın nakdi ücret desteği ödemeleri 8 ve 9 Ekim tarihinde yapılacak" ifadelerini kullandı.
(İHA)
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