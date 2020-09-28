Eylül ayında çiçek açan kiraz ağacı şaşırttı - Son Dakika

NİĞDE'de, yaklaşık 3 ay önce hasadı yapılan kiraz ağacının yeniden çiçek açması görenleri şaşırttı.

Kent merkezinde esnaflık yapan Muzaffer Özçelik'in dükkanının yanında bulunan ve hasadı 3 ay önce yapılan kiraz ağacı, yeniden çiçek açtı. Ağaçtaki çiçekleri görenler şaşkınlık yaşadı. Esnaf Özçelik, "Ben 68 yaşındayım, yıllardır burada oturuyorum. Böyle bir şeye ilk defa rastladım. Kuruma seviyesine geldi, su verildi, yeniden çiçek açmaya başladı. Dışarıda anlatsam hayra yormazlardı. Ben de çok şaşırdım. Allah'ın verdiği bir şey. 3 ay önce olgunlaştıkça kirazını yediler, şimdi tekrar çiçek açtı. Sonbaharın ardından kış geleceğini düşünürken bu açan kiraz çiçekleri ile sanki bahar yeniden geliyor. Sebebini bilemiyoruz" dedi.