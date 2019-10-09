Eylül ayında en fazla borsa kazandırdı
1 saat önce
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde, eylülde en fazla reel getiri BIST 100 endeksinden sağlandı.
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde, eylülde en fazla reel getiri BIST 100 endeksinden sağlandı.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 10:36
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