Son Dakika Haberleri: Eylül ayında en fazla borsa kazandırdı
Son Dakika Ekonomi Eylül ayında en fazla borsa kazandırdı

Eylül ayında en fazla borsa kazandırdı

1 saat önce

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde, eylülde en fazla reel getiri BIST 100 endeksinden sağlandı.

Eylül ayında en fazla borsa kazandırdı, System.String[]

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde, eylülde en fazla reel getiri BIST 100 endeksinden sağlandı.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 10:36 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gençlik projelerine 15 milyon liralık destek yapılacak
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Dolar güne düşüşle başladı! İşte son durum Altın günü yükselişle kapattı! İşte son durum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 11:52:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eylül ayında en fazla borsa kazandırdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]