Eylül ayında fiyatı en fazla artan ürün patlıcan oldu - Son Dakika

Eylül ayında fiyatı en fazla artan ürün patlıcan oldu

Aylık olarak fiyatı en fazla artış gösteren ürün yüzde 18,65 ile patlıcan olurken, en çok yüzde 22,07 ile limon ucuzladı.

Eylül ayında fiyatı en fazla artan ürün patlıcan oldu, System.String[]

Aylık olarak fiyatı en fazla artış gösteren ürün yüzde 18,65 ile patlıcan olurken, en çok yüzde 22,07 ile limon ucuzladı.

Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla aylık fiyatı en fazla artan ve azalan ürünlerde belli oldu. Bu ayda en fazla fiyat artışı yüzde yüzde 18,65 ile patlıcanda olurken, sivri biber yüzde 16,83, muz yüzde 13,73 ile takip etti. Sırasıyla fiyatı en fazla artan diğer ürünler; dolmalık biber yüzde 13,44, kuru soğan yüzde 9,76, taze fasulye yüzde 9,60, kabak yüzde 9,04, bulaşık makinesi yüzde 8,80, sweatshirt (çocuk için) yüzde 8,72, derin dondurucu yüzde 8,48, buzdolabı yüzde 8,20, bal yüzde 8,07, kıvırcık yüzde 7,45, ankastre fırın yüzde 7,07, çamaşır makinesi yüzde 6,91, ankastre mikrodalga fırın yüzde 6,53, pencere (pvc) yüzde 6,37, ayçiçek yağı yüzde 6,18, mısırözü yağı yüzde 5,96, oturma odası takımı yüzde 5,94 şeklinde gerçekleşti.

En çok limon ucuzladı

Aylık olarak en fazla düşüş gösteren ürünlerin başında yüzde 22,07 ile limon gelirken, yurtiçi bir hafta ve daha fazla süreli turlar yüzde 19,13, elma yüzde 13,48 ile takip etti. En çok ucuzlayan diğer ürünler ise şöyle sıralandı: "Erik yüzde 7,13, şehirlerarası otobüs ücreti yüzde 6,31, havuç yüzde 4,96, kavun yüzde 4,82, tavuk eti yüzde 4,52, Antep fıstığı yüzde 4,16, özel lise ücreti yüzde 3,53, tişört (erkek için) yüzde 3,49, yer fıstığı yüzde 2,99, armut yüzde 2,47, motorin yüzde 2,38, üzüm yüzde 1,90, dana eti yüzde 1,40, makyaj malzemeleri yüzde 1,36, salça yüzde 1,24, kuru fasulye yüzde 0,36." - İSTANBUL

Eylül ayında fiyatı en fazla artan ürün patlıcan oldu
Eylül ayında fiyatı en fazla artan ürün patlıcan oldu

Enflasyon, Çocuk, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 10:38 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Eylül ayında fiyatı en fazla artan ürün patlıcan oldu - Son Dakika Ekonomi

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