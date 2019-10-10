Son Dakika Haberleri: Eylül ayında günlük küresel petrol arzı 1,8 milyon varil düştü
Son Dakika Ekonomi Eylül ayında günlük küresel petrol arzı 1,8 milyon varil düştü

Eylül ayında günlük küresel petrol arzı 1,8 milyon varil düştü

1 saat önce

Global petrol üretimi, 2019 Eylül ayında bir önceki aya göre günlük ortalama 1,77 milyon varil azalarak 97,32 milyon varil/gün olarak gerçekleşti.

Eylül ayında günlük küresel petrol arzı 1,8 milyon varil düştü, System.String[]

Global petrol üretimi, 2019 Eylül ayında bir önceki aya göre günlük ortalama 1,77 milyon varil azalarak 97,32 milyon varil/gün olarak gerçekleşti.

Eylül, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 03:06 
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