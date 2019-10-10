Eylül ayında günlük küresel petrol arzı 1,8 milyon varil düştü
1 saat önce
Global petrol üretimi, 2019 Eylül ayında bir önceki aya göre günlük ortalama 1,77 milyon varil azalarak 97,32 milyon varil/gün olarak gerçekleşti.
Global petrol üretimi, 2019 Eylül ayında bir önceki aya göre günlük ortalama 1,77 milyon varil azalarak 97,32 milyon varil/gün olarak gerçekleşti.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 03:06
ABD'nin petrol üretiminde yeni rekor Merkez Bankası rezervleri 4,1 milyar dolar arttı Trump, Dışişleri Bakanı'na Reza Zarrab'ın serbest bırakılması için baskı yapmış ABD'li milyarderler ilk kez geçen yıl işçi sınıfından daha az vergi ödedi