Apple Watch'suz Fitness+ müjdesi! iOS 16.1 geliştirici sürümü yayınlandı - Son Dakika
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Apple Watch'suz Fitness+ müjdesi! iOS 16.1 geliştirici sürümü yayınlandı

19.10.2022 10:41
Apple Watch'suz Fitness+ müjdesi! iOS 16.1 geliştirici sürümü yayınlandı

Eylül ayında tanıtılan iOS 16, yeni özellikleriyle kullanıcıların beğenisini kazanmayı başardı. iOS 16.1 geliştirici sürümü yayınladı.

Eylül ayında tanıtılan iOS 16, yeni özellikleriyle kullanıcıların beğenisini kazanmayı başardı. Apple, iOS 16.1 geliştirici sürümünü yayınladı. İşte geliştirici sürümü ile karşımıza çıkan yenilikler..

Şirketler, işletim sistemleri için yayınladıkları geliştirici sürümleriyle uygulama geliştiriciler için bazı özelliklere erken erişim imkanı tanıyor. Hata gidermeleri de içeren güncellemeler, kısa süre sonra son kullanıcıya sunuluyor.

iOS 16.1 geliştirici sürümü neler sunuyor?

iOS 16.1 Beta 5 ile hayatımıza giren iCloud Paylaşılan Fotoğraf Kitaplığı, geliştirici sürümünde daha stabil şekilde çalışıyor. Kullanıcılar, Fotoğrafları ve videoları beş kişiye kadar sorunsuz bir şekilde paylaşmak için ayrı kitaplık oluşturabilecek.

<a class='keyword-sd' href='/apple-watch/' title='Apple Watch'>Apple Watch</a>'suz Fitness+ müjdesi! iOS 16.1 geliştirici sürümü yayınlandı

Canlı Etkinlikler özelliği, iPhone 14 Pro modelleri için Dinamik Ada'da ve kilit ekranında görüntülenebilecek. Bununla birlikte şirket, iPhone sahiplerinin Fitness+ platformunu Apple Watch olmadan da kullanabileceğini açıkladı.

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Şirketin açıkladığı güncelleme detayları ise şu şekilde,

iCloud Paylaşılan Fotoğraf Kitaplığı

Fotoğrafları ve videoları beş kişiye kadar sorunsuz bir şekilde paylaşmak için ayrı kitaplık oluşturabilirsiniz.

Kurulum detayları, bir kitaplık kurduğunuzda veya bir kitaplığa katıldığınızda, başlangıç ??tarihine veya fotoğraflardaki kişilere göre geçmiş fotoğraflara kolayca katkıda bulunmanıza olanak tanır

Paylaşılan Kitaplığı, Kişisel Kitaplığınızı veya her iki kitaplığı birlikte görüntüleme arasında hızla geçiş yapmak için kitaplık filtrelerini kullanabilirsiniz.

Paylaşılan düzenlemeler ve izinler, herkesin fotoğraf eklemesine, düzenlemesine, favorilerine eklemesine, resim yazısına ve silmesine olanak tanır.

Kamera'daki Paylaşma düğmesi, çektiğiniz fotoğrafları doğrudan Paylaşılan Kitaplığa göndermeyi seçmenize veya yakınlarda Bluetooth kullanılarak diğer katılımcılar algılandığında otomatik olarak paylaşılacak bir ayarı etkinleştirmenize olanak tanır.

Canlı Etkinlikler

Üçüncü taraf uygulamalardan Canlı Etkinlikler, Dinamik Ada'da ve iPhone 14 Pro modelleri için Kilit Ekranında görüntülenebilecek.

Fitness+

Apple Fitness+, Apple Watch'ınız olmasa bile artık iPhone'da desteklenecek.

Cüzdan

Anahtar paylaşımı, Mesajlar ve WhatsApp gibi mesajlaşma uygulamalarını kullanarak Cüzdan'daki araba, otel odası ve diğer anahtarları güvenli bir şekilde paylaşmanıza olanak tanır.

Tasarruf hesabı, Apple Card müşterilerinin hesaplarındaki parayı yüksek getirisi olan bir tasarruf hesabına yatırarak büyütmelerini sağlar.

Ev

Yeni akıllı ev bağlantı standardı Matter, çok çeşitli akıllı ev aksesuarlarının ekosistemler arası uyumlu şekilde çalışmasına imkan tanıyor.

Temiz Enerji

Daha düşük karbon emisyonlu elektriğin mevcut olduğu durumlarda, temiz enerji özelliğiyle cihazınızı şarj edebileceksiniz.

iOS 16.1 ile giderilen hatalar:

Mesajlar uygulamasında silinen mesajların görüntülenme sorunu giderildi.

Erişilebilirlik kullanılırken Dinamik Ada erişiminde yaşanan sorun giderildi.

VPN kullanılırken yaşan CarPlay bağlantı sorunu giderildi.

Kaynak: Shiftdelete
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Son Dakika Teknoloji Apple Watch'suz Fitness+ müjdesi! iOS 16.1 geliştirici sürümü yayınlandı - Son Dakika

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