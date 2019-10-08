Eylül ayında yaklaşık 21 milyon yolcu havayolunu kullandı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2019 yılının Eylül ayına ait uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. İstatistiklere göre Eylül ayında, 20 milyon 929 bin 426 yolcu havayolu ulaşımını tercih etti.



Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, 2019 yılının Eylül ayına ait uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre Eylül ayında; havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak sayısı, iç hatlarda 77 bin 365, dış hatlarda ise 75 bin 465 oldu. Hizmet verilen toplam uçak trafiği üst geçişler ile birlikte 194 bin 923'e ulaştı.



Eylül'de, Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 8 milyon 668 bin 089, dış hat yolcu trafiği 12 milyon 240 bin 602 oldu. Direkt transit yolcular ile birlikte toplam yolcu trafiği 20 milyon 929 bin 426 olarak gerçekleşti.



Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği; Eylül ayı itibarıyla iç hatlarda 81 bin 084 ton, dış hatlarda 244 bin 718 ton olmak üzere toplam 325 bin 802 tona ulaştı.



9 aylık uçak, yolcu ve yük trafiğinin istatistiği



2019 yılı Eylül sonu itibarıyla; havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 636 bin 771, dış hatlarda 554 bin 646 oldu. Böylece toplam uçak trafiği üst geçişler ile birlikte 1 milyon 550 bin 588'e ulaştı.



Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiğinin 76 milyon 431 bin 401, dış hat yolcu trafiğinin 84 milyon 828 bin 052 olduğu bu dönemde direkt transit yolcular ile birlikte toplam yolcu trafiği, 161 milyon 482 bin 868 olarak gerçekleşti.



Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği; iç hatlarda 626 bin 460 ton, dış hatlarda 1 milyon 865 bin 412 ton olmak üzere toplam 2 milyon 491 bin 872 tona ulaştı.



İstanbul havalimanı verileri



İstanbul Havalimanı'nda Eylül ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 9 bin 369, dış hatlarda 28 bin 960, toplam 38 bin 329 oldu. İç hatlarda 1 milyon 483 bin 994, dış hatlarda 4 milyon 783 bin 667 olmak üzere toplam 6 milyon 267 bin 661 yolcu trafiği gerçekleşti.



Genel havacılık faaliyetleri ve kargo taşımacılığının devam ettiği Atatürk Havalimanı'nda 2019 yılı Ocak-Eylül döneminde 130 bin 229 uçak trafiği gerçekleşti. Atatürk Havalimanı'nda, İstanbul Havalimanı açılıncaya kadar geçen ocak-nisan döneminde 16 milyon 072 bin 534 yolcuya hizmet verildi.



İstanbul Havalimanı'nda ise dokuz aylık sürede 222 bin 435 uçak ve 35 milyon 574 bin 890 yolcu trafiği oldu. Böylece sadece bu iki havalimanında toplam 352 bin 664 uçak trafiğiyle 51 milyon 647 bin 424 yolcu trafiği gerçekleşti.



Turizm merkezlerindeki havalimanlarına ait 9 aylık istatistik



İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan iç hatlarda 6 milyon 875 bin 544, dış hatlarda 2 milyon 686 bin 942, toplam 9 milyon 562 bin 486 yolcu hizmet aldı.



Antalya Havalimanı'nda iç hatlarda 5 milyon 399 bin 599, dış hatlarda 23 milyon 929 bin 236 yolcuya olmak üzere toplam 29 milyon 328 bin 835 yolcuya hizmet verildi.



Muğla Dalaman Havalimanı'nda iç hatlarda 1 milyon 280 bin 104, dış hatlarda 2 milyon 711 bin 541 olmak üzere toplam 3 milyon 991 bin 645 yolcu trafiği gerçekleşti.



Muğla Milas-Bodrum Havalimanı'nda iç hat yolcu sayısı 2 milyon 089 bin 603, dış hat yolcu sayısı 1 milyon 702 bin 491 oldu. Toplam 3 milyon 792 bin 094 yolcuya hizmet verildi.



Gazipaşa Alanya Havalimanı'nda iç hat yolcu sayısı 390 bin 642, dış hat yolcu sayısı 526 bin 304 oldu. Toplam yolcu sayısı 916 bin 946'ya ulaştı. - İSTANBUL