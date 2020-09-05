Eylül ayında yüksek nem bunalttı plaj ve havuz başları doldu - Son Dakika

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde yüksek nemle birlikte artan sıcaklardan bulananlar, plaj ve otel havuz başlarına akın etti.

Marmaris ilçe merkezinde nemle birleşince etkisi daha da artan sıcak havadan bunalanlar, otel havuz başları ve turistik İçmeler Mahallesi'ne kadar uzanan 11 kilometre uzunluğundaki mavi bayraklı plajlara akın etti. Hava sıcaklığının caddelerdeki elektronik termometrelerde 42, deniz suyu sıcaklığı 23 derece ölçüldüğü Marmaris'te, yüzde 72 nem ile birleşince bunalttı. Ana cadde ve sokaklar boş kalırken, Marmarisliler ve turistler plajları, öğle saatlerinden itibaren doldurmaya başladı. Şemsiyenin altında olmalarına rağmen nemin rahatsız ettiği bazı turistler sandalye ve şezlonglarını denize taşıdı. Suyun içinde sandalye ve şezlonglarına uzanan vatandaşlar, saatlerce denizden çıkmadı. Bazı turistler şemsiye altında kitap okumayı ve dinlenmeyi tercih ederken, kimileri güneş altında bronzlaşmayı tercih etti.