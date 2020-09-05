Eylül ayında yüksek nem bunalttı plaj ve havuz başları doldu - Son Dakika

Eylül ayında yüksek nem bunalttı plaj ve havuz başları doldu

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde yüksek nemle birlikte artan sıcaklardan bulananlar, sokakları boşalttı plaj ve otel havuz başlarına akın etti.

Marmaris ilçe merkezinde nemle birleşince etkisi daha da artan sıcak havadan bunalanlar, otel havuz başları ve turistik İçmeler Mahallesi'ne kadar uzanan 11 kilometre uzunluğundaki mavi bayraklı plajlara akın etti. Hava sıcaklığının caddelerdeki elektronik termometrelerde 42, deniz suyu sıcaklığı 23 derece ölçüldüğü Marmaris'te, yüzde 72 nem ile birleşince bunalttı. Ana cadde ve sokaklar boşalırken, Marmarisliler ve turistler plajları öğle saatlerinden itibaren doldurmaya başladı. Şemsiyenin altında olmalarına rağmen nemin rahatsız ettiği bazı turistler sandalye ve şezlonglarını denize taşıdı. Suyun içinde sandalye ve şezlonglarına uzanan turistler, saatlerce denizden çıkmadı. Bazı turistler şemsiye altında kitap okumayı ve dinlenmeyi tercih ederken kimileri güneş altında bronzlaşmayı tercih etti. Ayrıca otel havuz başları da serinlemek isteyenlerin adresi oldu. Aydın'dan 4 arkadaşıyla tatile gelen Tıp Fakültesi öğrencisi Mehmet Deniz Ular (24), "İlk defa Marmaris'e tatile geliyoruz. Düzenli ve huzurlu bir şehir. Su sporları yapıp dolu dolu 1 hafta tatil yapacağız" dedi. Diyarbakır'dan 3 arkadaşı ile tatile gelen Bahattin Dinar (21), "Platformdan balıklama atlıyoruz. Hava bunaltıcı ve serinlemek için sürekli denizdeyiz. Harika bir yer herkese tavsiye ederim" dedi.

İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, yaşlılar ve kronik rahatsızlıkları bulunan kişilerin saat 11.00-16.00 arası dışarı çıkmamalarını, çıktıkları takdirde sürekli güneşte kalmamaları ve şemsiye, şapka takmalarını konusunda uyardı.