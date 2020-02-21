Eylül ayındaki İstanbul depreminde iletişim kesintisi yaşayan GSM operatörlerine para cezası - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Eylül ayındaki İstanbul depreminde iletişim kesintisi yaşayan GSM operatörlerine para cezası - Son Dakika Ekonomi

Eylül ayındaki İstanbul depreminde iletişim kesintisi yaşayan GSM operatörlerine para cezası

36 dakika önce

Eylül ayında İstanbul'da meydana gelen ve korku yaratan 5.8'lik depremde çuvallayarak iletişim kesintisi yaşayan GSM operatörlerine başlatılan soruşturma sonucunda ceza yağdı. Türk Telekom, yaklaşık 10 milyon TL cezaya mahkum edildi.

İstanbul'da 26 Eylül'de yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından yaşanan iletişim kesintisi nedeniyle BTK Sektörel Denetim Dairesi Başkanlığı, operatörler hakkında inceleme başlattı.

Elektronik Haberleşme Kanunu kapsamında gerekli altyapı iyileştirmelerini yapmadıkları gerekçesiyle Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom'a para cezası kesildi. İnceleme sonucunda Turkcell'e bir saat 15 dakikalık kesinti nedeniyle 2018 yılı net satış tutarı olan 13 milyar 935 milyon 760 bin 609 TL'nin yüzbinde 15'i oranında 2 milyon 90 bin TL, Vodafone'a da bir saat 45 dakikalık kesinti nedeniyle 2018 yılı net satış tutarı olan 8 milyar 196 milyon 856 bin 873 TL'nin onbinde 3'ü oranında 2 milyon 459 bin TL ceza kesildi.

TÜRK TELEKOM'A YAKLAŞIK 10 MİLYON TL CEZA

Aynı inceleme sonucunda Türk Telekom'a ise, 27 saatlik kesinti nedeniyle 2018 yılı net satış tutarı olan 7 milyar 532 milyon 437 bin 126 TL'nin onbinde 7'si oranında 5 milyon 272 bin TL para cezası uygulandı. Türk Telekom'a ayrıca yetkili merciler tarafından alınmış bir karar olmaksızın, ülke genelinde birçok ildeki radyo erişim şebekesi elemanlarından BSC ve RNC'lerin kapatılması nedeniyle yine 2018 yılı net satış tutarının onbinde 6'sı oranında 4 milyon 519 bin TL para cezası uygulandı.

Eylül ayındaki İstanbul depreminde iletişim kesintisi yaşayan GSM operatörlerine para cezası
Bakan Turhan'dan depremde çuvallayan GSM şirketlerine talimat: Altyapı kapasitenizi artırın

Bakan duyurdu: Depremde çuvallayan GSM operatörlerin aynı anda konuşma kapasitesi 118 milyon kişiymiş

Türk Telekom, İstanbul, Eylül, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 08:05 
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