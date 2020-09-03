Eylül ayındaki sıcaklık, yasakları ve koronavirüsü unutturdu - Son Dakika

DİYARBAKIR'da eylül ayı olmasına rağmen zaman zaman 40 dereceye çıkan sıcaklıkta, çocuklar yasağa ve koronavirüse aldırmadan Anzele Parkı'ndaki süs havuzuna girdi.

Türkiye'yi etkisi altına alan çöl sıcakları Diyarbakır'da da etkisini gösterdi. Termometrelerin zaman zaman 40 dereceyi gösterdiği kentte, vatandaşların çoğunluğu evde kalmayı tercih ederken, sıcaktan en çok etkilenen çocuklar ise Sur ilçesinde bulunan Anzele Parkı'ndaki süs havuzuna, yasağa ve koronavirüs tedbirlerine uymadan girerek, serinledi. Çocukların tehlikeli ve yasak olmasına rağmen havuza girmesine bazı vatandaşlar tepki gösterirken, çocuklar ise sıcak nedeniyle süs havuzuna girmeyi tercih ettiklerini söyleyerek, suyun temiz olduğunu savundu.

'KORONAVİRÜSE ALDIRMIYORLAR'Anzele Parkı'na oturmaya gelen Zeki Çapak, "Hava çok sıcak olduğu için çocuklar gelip serinliyorlar ama koronavirüse aldırmıyorlar. Sosyal mesafe yok. Ne yapsan da çocuk oldukları için giriyorlar" dedi.Vahit Özkaya (22) ise çocukların yasak olmasına rağmen suya girdiğini ifade ederek, "Şu an 38 dereceyi gösteriyor. Yasak olmasına ve koronavirüse rağmen suya giriyorlar. Kurallara uymuyorlar. Biz de gölgede oturuyoruz. Koronavirüse karşı daha dikkatli olmaları lazım" diye konuştu.'HERKES GELİP BURADA YÜZSÜN'Serinlemek için süs havuzuna girdiklerini söyleyen çocuklardan biri de "Hava çok sıcak, serinlemek için Anzele Parkı'na geldik. Serinliyoruz. Bu suyun kirli olduğunu söylüyorlar. Hiç de kirli değil. Koronavirüs de değil. Herkes gelip, burada yüzsün. Havada tek bulut yok. Gelip burada yüzüyoruz" ifadelerini kullandı.- Diyarbakır