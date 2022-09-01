Nissan ve Peugeot, fiyatlara zam yaptı!

Türkiye'de faaliyet gösteren neredeyse tüm otomotiv firmaları, 1 Ağustos itibariyle araç fiyatlarına devasa zamlar yaptı. Bugün ise Nissan, Hyundai ve Peugeot, binek otomobil fiyatlarında yaptığı zamla aşılması güç dediğimiz sınırları geçti. İşte ağustos ayı otomobil fiyatları…

Eylül ayında Nissan ve Peugeot otomobil fiyatları ne kadar zamlandı?

Geçtiğimiz dönemde Nissan'ın en popüler SUV modelleri arasında yer alan X-Trail dönemsel olarak stok problemleri sebebiyle piyasada bulunmuyordu. Bu sorunun yaz aylarında stok yenilemesiyle birlikte hafifleyeceği söyleniyordu.

Fakat şu anda güncel fiyat listesini kontrol ettiğimizde bu aracın kaldırıldığını görüyoruz. Dolayısıyla seyahat öncesi X-Trail almayı planlıyorsanız başka alternatiflere göz atmanızı tavsiye ediyoruz. Zira ne zaman stokta olacağı belirsizliğini koruyor.

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Eylül ayında ise otomobil fiyatları geçtiğimiz aylara benzer oranda zamlandı. Genel olarak piyasaya baktığımızda ise haziran ayında yüzde 20 civarında, temmuzda yüzde 5 ila 10 arası, ağustosta da yine yüzde 5 ila 10 arası bir yükseliş oldu. İşte eylül ayı Nissan ve Peugeot otomobil fiyatları…

Nissan güncel fiyat listesi – Ağustos 2022

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