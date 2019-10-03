Son Dakika Haberleri: Eylül ayının zam şampiyonu sarımsak oldu
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Eylül ayının zam şampiyonu sarımsak oldu

16 dakika önce

Tüketici fiyatları bazında eylülde bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı, yüzde 42,58 ile sarımsakta oldu.

Eylül ayının zam şampiyonu sarımsak oldu, System.String[]

Tüketici fiyatları bazında eylülde bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı, yüzde 42,58 ile sarımsakta oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, fiyat artışında sarımsağı, yüzde 30,85 ile kabak, yüzde 27,75 ile salatalık izledi.

Eylülde fiyatı en çok artan diğer ürünler arasında yüzde 19,71 ile taksi ücreti, yüzde 18,84 ile patlıcan, yüzde 17,02 ile erkek spor kazağı, yüzde 14,23 ile yurt ücretleri, yüzde 13,92 ile doğalgaz, yüzde 13,82 ile sivri biber ve yüzde 11,35 ile okul servis ücreti yer aldı.

En çok limon ucuzladı

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 24,62 ile limonda gerçekleşti. Bunu yüzde 20,29 ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 18,23 ile kuru soğan, yüzde 15,29 ile elma, yüzde 14,23 ile taze balıklar, yüzde 12,22 ile patates, yüzde 10,10 ile domates, yüzde 10,05 ile tavuk eti, yüzde 4,57 ile kavun ve yüzde 4,51 ile elektrikli küçük ev aletleri (tost makinesi) takip etti.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, eylülde aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

En yüksek artış gösteren seçilmiş maddelerBir önceki aya göre değişim oranı
Sarımsak

42,58
Kabak

30,85
Salatalık

27,75
Taksi ücreti

19,71
Patlıcan

18,84
Erkek spor kazağı

17,02
Yurt ücretleri

14,23
Doğalgaz

13,92
Sivri biber

13,82
Okul servis ücreti

11,35
Yangın, hırsızlık ve diğer afetler için sigorta

11,25
Dolmuş ücreti

10,54
Metro ücreti

9,46
Çay

9,09
Reçel

8,05
Antep fıstığı

7,07
Erkek eşofmanı

6,86
Yumurta

6,77
Erkek ceketi 6,61
Kreş ve gündüz bakım evleri

6,60
Eylülde fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddelerle bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

En az artan veya en fazla düşen seçilmiş maddelerBir önceki aya göre değişim oranı
Salça

-0,57
Buğday unu

-0,63
Kuru fasulye

-0,78
Badem içi

-1,00
Nohut

-1,77
Yurt dışı bir hafta ve daha fazla süreli turlar

-2,08
Üzüm

-2,46
Fındık içi

-2,65
Erkek tişörtü

-2,74
Şehirler arası otobüs ücreti

-3,54
Elektrikli küçük ev aletleri (tost makinası)

-4,51
Kavun

-4,57
Tavuk eti

-10,05
Domates

-10,10
Patates

-12,22
Taze balıklar

-14,23
Elma

-15,29
Kuru soğan

-18,23
Yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar

-20,29
Limon

-24,62

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Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 10:24 Kaynak: AA
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