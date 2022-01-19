EYLÜL BEBEK'LER FARKINDALIK İÇİN ÇOCUKLARA ULAŞTIRILMAYA BAŞLANDI - Son Dakika

DOKUZ Eylül Üniversitesi (DEÜ) tarafından özel gereksinimi olan bireylerin sosyal rollerine dikkat çekmek ve engelsiz toplum konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla üretilen 'Eylül Bebek'ler, küçük yaşta engelli ve özel gereksinimli çocuklara karşı yapılabilecek dışlamayı engellemek amacıyla anaokulu başta olmak üzere ilkokul çağındaki çocuklara verilmeye başlandı.

DEÜ, özel gereksinimli bireylerin sosyal rollerine dikkat çekmek, engelsiz toplum konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla

başlatılan Eylül Bebek projesi kapsamında işitme, görme, albinizm ile down, marfan ve dwarfism sendromlu olarak tasarlanan bebeklerin farkındalık oluşturması için milli eğitim müdürlüğüyle de işbirliği yapıldı. Özel gereksinimi olan çocukların sıklıkla maruz kaldıkları akran reddini önlemek ve durumları hakkında bilgi edinilmesini sağlamak için hazırlanan bebekler, anaokulu başta olmak üzere ilkokul çağındaki çocuklara verilmeye başlandı. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, proje kapsamında üniversiteye bağlı İnciraltı Anaokulu'nu ziyaret etti. Bebekler, anaokulundaki çocuklara verildi. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Bebekler, Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından özel gereksinimi olan bireylerin sosyal rollerine dikkat çekmek ve engelsiz toplum konusunda farkındalık oluşturma amacıyla üretiliyor. Çocukların erken yaşlarda özel gereksinim durumları hakkında bilgi edinmesini sağlamak, özel gereksinimli çocukların sıklıkla maruz kaldıkları akran reddini önlemek amaçlanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliği yapılarak bebekler öykülerinin oluşturulması ve okullara gönderilmesi hedefleniyor. Özel gereksinim durumları hakkında okullarda görev yapan öğretmenlere de eğitim verilmesi planlanıyor ifadelerini kullandı.

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, ulusala yayılması planlanan proje ile işitme yetersizliği, fiziksel yetersizlik, görme yetersizliği, down sendromu, albinizm, marfan sendromu ve dwarfism sendromuna da dikkat çekileceğini vurguladı.