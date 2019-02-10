Eylül Bebek ve Dayısı Son Yolculuğuna Uğurlanıyor (1)
1 saat önce
KARTAL'da çöken binada enkaz altında kalarak can veren 1 buçuk yaşındaki Eylül Dervişoğlu ve dayısı Melih Aydın için Kartal Cevizli Zeytinlik Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
KARTAL'da çöken binada enkaz altında kalarak can veren 1 buçuk yaşındaki Eylül Dervişoğlu ve dayısı Melih Aydın için Kartal Cevizli Zeytinlik Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Minik Eylül ve dayısı Melih Aydın, kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanıyor.
- İstanbul
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 02:05 Kaynak: DHA
Kartal'da Çöken Binadan Yaralı Olarak Kurtulan Kadın, Yaşadıklarını Anlattı: Eşim Yanımda Can Verdi
Bakan Kurum'dan, Kartal'da Çöken Bina ile İlgili Dikkat Çeken Sözler: Deniz Kumu ile Yapılmış
Enkazdan Yakınlarının Çıkarılmasını Beklerken Kalp Krizi Geçirip Can Verdi
Kartal'da Çöken Binanın Enkaz Kaldırma Çalışmaları Bitti