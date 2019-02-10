Son Dakika Haberleri: Eylül Bebek ve Dayısı Son Yolculuğuna Uğurlanıyor (1)

Eylül Bebek ve Dayısı Son Yolculuğuna Uğurlanıyor (1)

1 saat önce

KARTAL'da çöken binada enkaz altında kalarak can veren 1 buçuk yaşındaki Eylül Dervişoğlu ve dayısı Melih Aydın için Kartal Cevizli Zeytinlik Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

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KARTAL'da çöken binada enkaz altında kalarak can veren 1 buçuk yaşındaki Eylül Dervişoğlu ve dayısı Melih Aydın için Kartal Cevizli Zeytinlik Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Minik Eylül ve dayısı Melih Aydın, kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanıyor. 

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 02:05 Kaynak: DHA

Kartal, Aydın, Eylül, Güncel
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