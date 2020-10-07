Eylülde en fazla dolar kazandırdı - Son Dakika

Eylülde en fazla dolar kazandırdı

Eylül'de aylık en yüksek reel getiri dolarda oldu.

Eylülde en fazla dolar kazandırdı, System.String[]

Eylül'de aylık en yüksek reel getiri dolarda oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 Eylül dönemi finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Buna göre; en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 0,85, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 2,53 oranlarıyla dolarda gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından euro yüzde 0,50 oranında kazandırırken; Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 1,02, BIST 100 endeksi yüzde 1,72, külçe altın yüzde 1,74 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 1,82 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde Euro yüzde 2,17 ve DİBS yüzde 0,62 oranlarında kazandırırken; BIST 100 endeksi yüzde 0,09, külçe altın yüzde 0,11 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 0,19 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Külçe altın, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 15,81, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 19,98 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; DİBS Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,85, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 4,53 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

6 aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 31,39, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 36,35 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,78, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 2,22 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri külçe altında gerçekleşti

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 47,64, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 51,05 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından euro yüzde 23,62, dolar yüzde 15,41, mevduat faizi (brüt) yüzde 2,09 ve DİBS yüzde 1,68 oranlarında yatırımcısına kazandırırken; BIST 100 endeksi yüzde 4,75 oranında kaybettirmiştir. TÜFE ile indirgendiğinde euro yüzde 26,48, dolar yüzde 18,08, mevduat faizi (brüt) yüzde 4,45 ve DİBS yüzde 4,03 oranlarında kazandırırken; BIST 100 endeksi yüzde 2,55 oranında kaybettirmiştir. - İSTANBUL

Eylülde en fazla dolar kazandırdı
Eylülde en fazla dolar kazandırdı
Eylülde en fazla dolar kazandırdı
Eylülde en fazla dolar kazandırdı

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Tüketici fiyat endeksi, Yatırım, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2020 10:11 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Eylülde en fazla dolar kazandırdı - Son Dakika Ekonomi

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