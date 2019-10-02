Son Dakika Haberleri: Eylül'de ihracat da, ithalat da arttı
Son Dakika Ekonomi Haber

Eylül'de ihracat da, ithalat da arttı

15 dakika önce

Ticaret Bakanlığının resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre Eylül ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,08, ithalat ise yüzde 0,15 oranında arttı.

Eylül'de ihracat da, ithalat da arttı, System.String[]

Ticaret Bakanlığının resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre Eylül ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,08, ithalat ise yüzde 0,15 oranında arttı.


Ticaret Bakanlığının Eylül ayı geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni açıklandı. Buna göre Eylül'de geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 0,08 artarak 15 milyar 220 milyon dolara yükselirken, ithalat yüzde 0,15 artarak 16 milyar 961 milyon dolar oldu. Söz konusu dönemde dış ticaret hacmi ise yüzde yüzde 0,11 artarak 32 milyar 181 milyon dolar oldu.


Eylül ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 89,73 olarak gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2018 yılı Eylül ayında yüzde 89,80 iken, bu yılın Eylül ayında ise yüzde 89,73 oldu. Dış ticaret açığı 2018 yılı Eylül ayındaki 1 milyar 929 milyon dolardan yüzde 5,77 oranında artarak 2 milyar 40 milyon dolara yükseldi. - ANKARA

İhracat, Eylül, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 01:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Antalya rekora doymuyor! 9 ayda 13 milyon turist geldi
Kadın öğretmenin veli tarafından dayak yediği anlar kameraya yansıdı Eylül'de ihracat 15,2 milyar dolar oldu Son Dakika: Otomobil devi Volkswagen Türkiye'de merkezini kurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 13:16:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eylül'de ihracat da, ithalat da arttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]