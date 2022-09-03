Eylül'de Kızkalesi'nde tatilci yoğunluğu - Son Dakika
Üye Girişi

Eylül'de Kızkalesi'nde tatilci yoğunluğu

03.09.2022 09:52
Eylül'de Kızkalesi'nde tatilci yoğunluğu

Eylül'de Kızkalesi'nde tatilci yoğunluğu28 derecelerde olduğu Türkiye'nin turizm merkezleri arasında önemli bir yere sahip olan Kızkalesi başta olmak üzere Mersin sahilleri tatilcilerin yoğun ilgisini çekiyor.

Eylül'de Kızkalesi'nde tatilci yoğunluğu

MERSİN Yazın son günlerinde hava sıcaklığının 33, deniz suyu sıcaklığının 27-28 derecelerde olduğu Türkiye'nin turizm merkezleri arasında önemli bir yere sahip olan Kızkalesi başta olmak üzere Mersin sahilleri tatilcilerin yoğun ilgisini çekiyor.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Korykos Antik Kenti'nin en önemli parçası olan, Mersin'in Erdemli ilçesi sınırlarındaki 'Kızkalesi'nde Eylül ayı girmesine rağmen yoğunluk devam ediyor. Okulların açılmasına sayılı günler kala bir çok şehir ile ülkeden tatilciler altın kumuyla bilinen Kızkalesi'ne yoğun ilgi gösteriyor. Hava sıcaklığının 33, kıyıda deniz suyu sıcaklığının 27-28 derecelerde olduğu kentte özellikle Almanya, Fransa, Hollanda gibi ülkelerde yaşayan gurbetçiler ile Rusya, Kazakistan, Lübnan başta olmak üzere farklı bir çok ülkeden gelen tatilciler yazın son günlerinin tadını çıkarıyor. Tatile gelenler kum ve denizin yanı sıra çeşitli su sporları etkinliklerine katılarak heyecanlı dakikalar geçirirken, tekne ile paraşütle açılanlar ise bölgeyi havdan görme imkanı buluyor. Kızkalesi kıyısında denizin derinliğinin bir metreyi geçmemesi ise ebeveynlerin çocuklarıyla suda oynamasına olanak sağlaması onlara ayrı bir keyif veriyor.

"Hava, deniz, kum güzel her kes çıkıp çıkıp gelsin"

Gurbetçi tatilcilerden Osman Polat," 45 yıldır Hollanda'dayım buraya tatile geldim. Buranın kumsalı da denizi de güzel. Ben geleli 3 gün oldu hava sıcaklığı 33 derecelerde güzel. Burada bir hafta kalacağım oradan Gaziantep'te bir hafta kalıp Hollanda'ya dönüş yapacağım" dedi. Almanya'dan gelen tatilcilerden Hüseyin Koca'da," Her şey güzel. Hava güzel kum güzel herkes çıkıp çıkıp gelsin. Rahat keyif alıyoruz çocuklarla birlikte. Yaz mevsiminin sonu herkes değerlendirmek istiyor kalabalık ve yoğunluk var"diye konuştu.

Kazakistan'dan tatile gelenlerden Asil Marat ise," Kızkalesi çok güzel, tatilimiz çok güzel gidiyor" diyerek hayranlığını dile getirdi.

YORUMLAR
500
SPOR MXGP Türkiye'nin açılış seremonisi gerçekleştirildi SPOR MXGP Türkiye'nin açılış seremonisi gerçekleştirildi İzmir Enternasyonal Fuarı 91'inci kez kapılarını açtı İzmir Enternasyonal Fuarı 91'inci kez kapılarını açtı
Kaynak: İHA

Kızkalesi, Türkiye, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eylül'de Kızkalesi'nde tatilci yoğunluğu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:35 Bisiklet kazası geçiren ünlü oyuncu Mine Tugay'dan takipçilerine uyarı: Sakın kasksız bisiklet kullanmayın
09:01 Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül'e yeşil ışık: Adaylığı konusu gündeme gelebilir, bunu garipsemem
08:51 MHP lideri Bahçeli: Milletimizin şikayet ve yakınmasına rağmen festival düzenlenemez
08:46 84 yaşındaki ünlü tiyatrocu Genco Erkal sahnede rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı
08:31 Kanarya, Kadıköy'de moral peşinde! İşte Fenerbahçe-Kayserispor maçının muhtemel 11'leri...
07:40 Muğla'nın Datça ilçesinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
04:17 Kadıköy'de yapılan denetimde trafik cezası yiyen bir grup, aracın önüne geçip hatıra pozu verdi
01:30 Kapıkule'yi sel vurdu! Vatandaşlar araçların üzerinde mahsur kalırken, yurt dışına çıkışlar da durduruldu
00:46 Resmi Gazete'de açıklandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Rekabet Kurulu'na 3 yeni isim getirildi.
00:45 Son seçim anketinden dikkat çeken sonuçlar! İttifaklar arası makas daralıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2022 09:53:15. #1.12#
SON DAKİKA: Eylül'de Kızkalesi'nde tatilci yoğunluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement