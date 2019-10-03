Son Dakika Haberleri: Eylül'de yüzde 24.26 ile en çok limonun fiyatı düştü
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Eylül'de yüzde 24.26 ile en çok limonun fiyatı düştü

7 dakika önce

Tüketici fiyatlarının aylık yüzde 0.99 arttığı ve yıllık enflasyonun yüzde 9.26 ile tek haneye gerilediği Eylül ayında, limon yüzde 24.62 ile fiyatı en çok düşen, yüzde 0.57 ile salça fiyatı en az düşen ürün oldu.

Eylül'de yüzde 24.26 ile en çok limonun fiyatı düştü, System.String[]

Tüketici fiyatlarının aylık yüzde 0.99 arttığı ve yıllık enflasyonun yüzde 9.26 ile tek haneye gerilediği Eylül ayında, limon yüzde 24.62 ile fiyatı en çok düşen, yüzde 0.57 ile salça fiyatı en az düşen ürün oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre fiyatın en fazla düşen ürünler:

yüzde 24.62 ile limon,

yüzde 20.29 ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar,

yüzde 18.23 ile kuru soğan,

yüzde 15.29 ile elma,

yüzde 14.23 ile taze balıklar,

-yüzde 12.22 ile patates

yüzde 10.1 ile domates ve

yüzde 10.05 tavuk eti oldu.

Fiyatı en az düşen ürünler ise şöyle sıralandı:

yüzde 0.57 ile salça,

yüzde 0.63 ile buğday unu,

yüzde 0.78 ile kuru fasulye,

yüzde 1.0 ile badem içi ve

yüzde 1. ile nohut oldu. (Tablo)

Türkiye İstatistik Kurumu, Eylül, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 10:31 Kaynak: DHA
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