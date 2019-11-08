Son Dakika Haberleri: Eylül'e çarpan servis aracı sürücüsü tutuklandı (1)
Son Dakika Güncel Eylül'e çarpan servis aracı sürücüsü tutuklandı (1)

Eylül'e çarpan servis aracı sürücüsü tutuklandı (1)

7 saat önce

İSTANBUL DHA AVCILAR'da 9 yaşındaki Eylül'ün ölümüne sebep olan servis şoförü Hüseyin Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eylül'e çarpan servis aracı sürücüsü tutuklandı (1), System.String[]

İSTANBUL DHA AVCILAR'da 9 yaşındaki Eylül'ün ölümüne sebep olan servis şoförü Hüseyin Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Avcılar'da okul bahçesinde 9 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu'na çarparak ölümüne neden olun servis aracı sürücüsü, Hüseyin Y. "Kasten öldürme" suçundan mahkemeye sevk edildi. Servis şoförü Hüseyin Y. sabah saatlerinde Küçükçekmece Adliyesi'ne götürüldü. Soruşturma savcısına ifade veren şüpheli,  "Kasten öldürme" gerekçesiyle tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.  Servis şoförü Hüseyin Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Avcılar, Eylül, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 03:39 Kaynak: DHA
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