Eylül'e çarpan servis aracı sürücüsü tutuklandı (1)
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İSTANBUL DHA AVCILAR'da 9 yaşındaki Eylül'ün ölümüne sebep olan servis şoförü Hüseyin Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 03:39 Kaynak: DHA
İSTANBUL DHA AVCILAR'da 9 yaşındaki Eylül'ün ölümüne sebep olan servis şoförü Hüseyin Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Avcılar'da okul bahçesinde 9 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu'na çarparak ölümüne neden olun servis aracı sürücüsü, Hüseyin Y. "Kasten öldürme" suçundan mahkemeye sevk edildi. Servis şoförü Hüseyin Y. sabah saatlerinde Küçükçekmece Adliyesi'ne götürüldü. Soruşturma savcısına ifade veren şüpheli, "Kasten öldürme" gerekçesiyle tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Servis şoförü Hüseyin Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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