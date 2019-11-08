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Son Dakika Güncel EYLÜL'E ÇARPAN SERVİS ARACI SÜRÜCÜSÜNE TUTUKLAMA TALEBİ

EYLÜL'E ÇARPAN SERVİS ARACI SÜRÜCÜSÜNE TUTUKLAMA TALEBİ

7 saat önce

AVCILAR'da okul bahçesinde 9 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu'na çarparak ölümüne neden olun servis aracı sürücüsü, Hüseyin Y. "Kasten öldürme" suçundan mahkemeye sevk edildi.

EYLÜL'E ÇARPAN SERVİS ARACI SÜRÜCÜSÜNE TUTUKLAMA TALEBİ, System.String[]

AVCILAR'da okul bahçesinde 9 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu'na çarparak ölümüne neden olun servis aracı sürücüsü, Hüseyin Y. "Kasten öldürme" suçundan mahkemeye sevk edildi.

Servis şoförü Hüseyin Y. sabah saatlerinde Küçükçekmece Adliyesi'ne götürüldü. Soruşturma savcısına ifade veren şüpheli,  "Kasten öldürme" gerekçesiyle tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.  Ayrıca okul idaresinin olayda kusuru olup olmadığının da soruşturulduğu öğrenildi.


Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 12:44 Kaynak: DHA
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