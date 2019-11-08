Son Dakika Haberleri: Eylül'e çarpan servis aracı sürücüsüne tutuklama talebi
Son Dakika Güncel Eylül'e çarpan servis aracı sürücüsüne tutuklama talebi

Eylül'e çarpan servis aracı sürücüsüne tutuklama talebi

8 saat önce

AVCILAR'da okul bahçesinde 9 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu'na çarparak ölümüne neden olun servis aracı sürücüsü, Hüseyin Y. "Kasten öldürme" suçundan mahkemeye sevk edildi.

AVCILAR'da okul bahçesinde 9 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu'na çarparak ölümüne neden olun servis aracı sürücüsü, Hüseyin Y. "Kasten öldürme" suçundan mahkemeye sevk edildi.

Servis şoförü Hüseyin Y. sabah saatlerinde Küçükçekmece Adliyesi'ne götürüldü. Soruşturma savcısına ifade veren şüpheli, "Kasten öldürme" gerekçesiyle tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Ayrıca okul idaresinin olayda kusuru olup olmadığının da soruşturulduğu öğrenildi.

Eylül'e çarpan servis aracı sürücüsüne tutuklama talebi

Sabah, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 01:48 Kaynak: DHA
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