Eylül'e çarpan servis aracı sürücüsüne tutuklama talebi
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AVCILAR'da okul bahçesinde 9 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu'na çarparak ölümüne neden olun servis aracı sürücüsü, Hüseyin Y. "Kasten öldürme" suçundan mahkemeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 01:48 Kaynak: DHA
AVCILAR'da okul bahçesinde 9 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu'na çarparak ölümüne neden olun servis aracı sürücüsü, Hüseyin Y. "Kasten öldürme" suçundan mahkemeye sevk edildi.
Servis şoförü Hüseyin Y. sabah saatlerinde Küçükçekmece Adliyesi'ne götürüldü. Soruşturma savcısına ifade veren şüpheli, "Kasten öldürme" gerekçesiyle tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Ayrıca okul idaresinin olayda kusuru olup olmadığının da soruşturulduğu öğrenildi.
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