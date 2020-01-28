Eylül'e çarpan servis şoförünün duruşması başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eylül'e çarpan servis şoförünün duruşması başladı - Son Dakika

Eylül'e çarpan servis şoförünün duruşması başladı

6 saat önce

Kasım ayında okul bahçesinde servis aracının altında kalarak hayatını kaybeden 8 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu'nun ölümüne ilişkin davanın duruşması başladı.

Eylül'e çarpan servis şoförünün duruşması başladı, System.String[]

Kasım ayında okul bahçesinde servis aracının altında kalarak hayatını kaybeden 8 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu'nun ölümüne ilişkin davanın duruşması başladı. İçimiz yanıyor diyen Baba Cahit Mirzaoğlu, "Okulun bahçesinde böyle bir ihmalin olmaması lazım. Suçlu sadece şoför değil. Suçlu okul yönetimi, servis şirketi ve servis şoförü. 6 yıl ile falan bitmez. Bunlardan şikayetçi ve davacıyım. Ömrümün sonuna kadar bu davayı sürdüreceğim" dedi.


Avcılar'da okul bahçesinde servis aracının altında kalarak hayatını kaybeden 8 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu'nun ölümüne ilişkin davanın duruşması başladı. Davanın sanığı servis şoförü Hüseyin Yıldırım hakkında 6 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. Küçükçekemece Adliyesine görülmeye başlanan duruşma öncesi Eylül'ün babası İhlas Haber Ajansına açıklamada bulundu.


"Suçlu okul yönetimi, servis şirketi ve servis şoförü"


İçimiz yanıyor diyen Baba Cahit Mirzaoğlu, "Allah hiç bir anneye babaya evlat acısı vermesin. Burada içimiz yanıyor. Kızım sağlam bir şekilde okula gidiyor. Oradan cenazesi geliyor. Bunu kabullenemiyorum. Bu bir cinayettir. Okulun bahçesinde böyle bir ihmalin olmaması lazım. Suçlu sadece şoför değil. Suçlu okul yönetimi, servis şirketi ve servis şoförü. 6 yıl ile falan bitmez. Burada en büyük kusurlu okul yönetimi. Bunlardan şikayetçi ve davacıyım. Ömrümün sonuna kadar bu davayı sürdüreceğim. Tabi adalet önünde. Adalet varsa, hak hukuk, savcılardan, hakimlerden herkesin ağır bir şekilde ceza almasını istiyorum. Okulun bahçesinde olmaz. Bu başka bir çocukta olabilirdi. Çocuklarımızın hiç can güvenliğini düşünmeden yapılan bu hatalar zinciri. Eylül sokakta veya caddede can vermedi. Devletin okulunun bahçesinde can verdi. Buradan Cumhurbaşkanına ve Milli Eğitim Bakanına sesleniyorum. Bu olayın takipçisi olsunlar. Burada büyük bir ihmal var, bunu kabullenemiyoruz. Empati yaparak kendilerini benim yerime koysunlar. - İSTANBUL

Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Servis aracının altında kalarak hayatını kaybeden ilkokul öğrencisi Eylül'ün davası görülmeye başlandı
Mühüre rağmen hasarlı binalara geri döndüler! Ölüme meydan okuyarak yaşıyorlar Son dakika: Manisa beşik gibi! 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'den gelen göç dalgasına ilişkin tedbirimizi aldık

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 18:30:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Eylül'e çarpan servis şoförünün duruşması başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]