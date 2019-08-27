Son Dakika Haberleri: Eylül Kayseri'de Bisiklet Ayı Olacak
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Eylül Kayseri'de Bisiklet Ayı Olacak

1 saat önce

Kayseri ve Erciyes Eylül ayında 4 farklı uluslararası yol bisiklet yarışına ev sahipliği yapacak.

Eylül Kayseri'de Bisiklet Ayı Olacak, System.String[]

Kayseri ve Erciyes Eylül ayında 4 farklı uluslararası yol bisiklet yarışına ev sahipliği yapacak. Altı gün sürecek müsabakalara yaklaşık 20 ülkeden 150 sporcu katılacak.


Kış sporlarının yanı sıra bisiklet sporunda da Türkiye'nin önemli merkezlerinden biri haline gelen Kayseri Erciyes, Eylül ayında dünyanın dört bir yanından sporcuların katılacağı organizasyonlara hazırlanıyor.


Uluslararası Bisikletçiler Birliği UCI (Union Cycliste Internationale) ve Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes A.Ş, işbirliği ile 6 Eylül'de Grand Prix Velo Erciyes, 7-8 Eylül'de Tour Of Central Anatolia, 20 Eylül'de Grand Prix Erciyes ve 21-22 Eylül tarihinde Tour of Kayseri olmak üzere dört farklı müsabaka gerçekleştirilecek.


2020'de Japonya'da yapılacak Tokyo Olimpiyat Oyunlarına puan veren son yarışlar olma özelliği taşıyan bu organizasyona İsviçre, Ukrayna, Slovakya, Beyaz Rusya, Bulgaristan, Kosova, Bosna Hersek, Kazakistan, Azerbaycan, Kuveyt, Katar, Bahreyn Fas, Cezayir, Afrika'dan Eritre ve Türkiye olmak üzere yaklaşık 20 ülkeden 150 profesyonel sporcunun katılması bekleniyor. Usta pedalcılar uluslararası geçerliliği olan puanları ve kupayı almak için Kayseri'de yarış boyunca toplamda 858 km pedal çevirecek.


Bisiklet müsabakalarına katılacak olan yabancı bisiklet takımları Ağustos sonu itibari ile profesyonel bisiklet sporcularının yüksek irtifa antrenman merkezi haline gelen Erciyes'te kampa girecek.


6 Eylül Cuma günü Grand Prix Velo Erciyes yarışı 1.2 puan kategorisinde koşulacak. Develi'den başlayacak olan tur 144 km uzunluğunda olup, Tomarza istikametinde devam edip tekrar Develi'de son bulacak.


Tour of Central Anatolia turu 2.2 uluslararası puan türünde yapılacak. 7 Eylül tarihinde Anadolu Harikalar Diyarı önünden başlayacak müsabakalar Bünyan istikametinden devam edecek. 133 km uzunluğundaki parkur Kayseri Bilim Merkezi önünde son bulacak. 8 Eylül'de ise Kayseri Valiliği önünden start alacak müsabıklar 152 km boyunca pedal çevirerek Kayseri Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğü önündeki bitiş çizgisine ulaşmak için kıyasıya yarışacak. Müsabakalar 20 Eylül'de Grand Prix Erciyes, 21-22 Eylül tarihlerinde ise Tour of Kayseri yarışları ile devam edecek. - KAYSERİ

Kayseri, Erciyes, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 02:51 Kaynak: İHA
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